Negociações:
203
Negociações com lucro:
168 (82.75%)
Negociações com perda:
35 (17.24%)
Melhor negociação:
166.85 AUD
Pior negociação:
-343.97 AUD
Lucro bruto:
5 401.41 AUD (20 861 pips)
Perda bruta:
-2 975.06 AUD (7 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (484.89 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
729.92 AUD (15)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.35
Negociações longas:
107 (52.71%)
Negociações curtas:
96 (47.29%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
11.95 AUD
Lucro médio:
32.15 AUD
Perda média:
-85.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-346.02 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-521.85 AUD (2)
Crescimento mensal:
6.08%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 AUD
Máximo:
724.88 AUD (5.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.52% (723.17 AUD)
Pelo Capital Líquido:
16.98% (2 173.71 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|EURGBP
|43
|EURCHF
|38
|EURUSD
|20
|CADJPY
|20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|579
|EURGBP
|636
|EURCHF
|106
|EURUSD
|286
|CADJPY
|243
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|5.7K
|EURGBP
|727
|EURCHF
|2.3K
|EURUSD
|1.5K
|CADJPY
|3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +166.85 AUD
Pior negociação: -344 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +484.89 AUD
Máxima perda consecutiva: -346.02 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXViewRSA-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
