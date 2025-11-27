- Прирост
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
164 (83.24%)
Убыточных трейдов:
33 (16.75%)
Лучший трейд:
166.85 AUD
Худший трейд:
-270.32 AUD
Общая прибыль:
5 216.34 AUD (20 507 pips)
Общий убыток:
-2 345.10 AUD (6 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (484.89 AUD)
Макс. прибыль в серии:
729.92 AUD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.49%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.19
Длинных трейдов:
103 (52.28%)
Коротких трейдов:
94 (47.72%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
14.57 AUD
Средняя прибыль:
31.81 AUD
Средний убыток:
-71.06 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-346.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-346.02 AUD (3)
Прирост в месяц:
13.24%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 AUD
Максимальная:
350.76 AUD (2.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.65% (333.99 AUD)
По эквити:
16.98% (2 173.71 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|80
|EURGBP
|41
|EURCHF
|36
|EURUSD
|20
|CADJPY
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|772
|EURGBP
|561
|EURCHF
|327
|EURUSD
|286
|CADJPY
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.1K
|EURGBP
|586
|EURCHF
|2.7K
|EURUSD
|1.5K
|CADJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +166.85 AUD
Худший трейд: -270 AUD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +484.89 AUD
Макс. убыток в серии: -346.02 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXViewRSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
