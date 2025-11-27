СигналыРазделы
MymmTwo
Saulo Martelli

MymmTwo

Saulo Martelli
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
164 (83.24%)
Убыточных трейдов:
33 (16.75%)
Лучший трейд:
166.85 AUD
Худший трейд:
-270.32 AUD
Общая прибыль:
5 216.34 AUD (20 507 pips)
Общий убыток:
-2 345.10 AUD (6 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (484.89 AUD)
Макс. прибыль в серии:
729.92 AUD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.49%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.19
Длинных трейдов:
103 (52.28%)
Коротких трейдов:
94 (47.72%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
14.57 AUD
Средняя прибыль:
31.81 AUD
Средний убыток:
-71.06 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-346.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-346.02 AUD (3)
Прирост в месяц:
13.24%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 AUD
Максимальная:
350.76 AUD (2.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.65% (333.99 AUD)
По эквити:
16.98% (2 173.71 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 80
EURGBP 41
EURCHF 36
EURUSD 20
CADJPY 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 772
EURGBP 561
EURCHF 327
EURUSD 286
CADJPY 243
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6.1K
EURGBP 586
EURCHF 2.7K
EURUSD 1.5K
CADJPY 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +166.85 AUD
Худший трейд: -270 AUD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +484.89 AUD
Макс. убыток в серии: -346.02 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXViewRSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MymmTwo
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
13K
AUD
8
85%
197
83%
100%
2.22
14.57
AUD
17%
1:500
Копировать

