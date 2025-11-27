SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / MymmTwo
Saulo Martelli

MymmTwo

Saulo Martelli
0 reviews
Reliability
8 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 29%
FXViewRSA-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
192
Profit Trades:
160 (83.33%)
Loss Trades:
32 (16.67%)
Best trade:
166.85 AUD
Worst trade:
-270.32 AUD
Gross Profit:
5 115.30 AUD (20 091 pips)
Gross Loss:
-2 164.72 AUD (6 305 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (484.89 AUD)
Maximal consecutive profit:
729.92 AUD (15)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
9.49%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
8.41
Long Trades:
100 (52.08%)
Short Trades:
92 (47.92%)
Profit Factor:
2.36
Expected Payoff:
15.37 AUD
Average Profit:
31.97 AUD
Average Loss:
-67.65 AUD
Maximum consecutive losses:
3 (-346.02 AUD)
Maximal consecutive loss:
-346.02 AUD (3)
Monthly growth:
15.42%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.11 AUD
Maximal:
350.76 AUD (2.74%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.65% (333.99 AUD)
By Equity:
16.98% (2 173.71 AUD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 80
EURGBP 41
EURCHF 31
EURUSD 20
CADJPY 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 772
EURGBP 561
EURCHF 388
EURUSD 286
CADJPY 243
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 6.1K
EURGBP 586
EURCHF 2.5K
EURUSD 1.5K
CADJPY 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +166.85 AUD
Worst trade: -270 AUD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +484.89 AUD
Maximal consecutive loss: -346.02 AUD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FXViewRSA-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
MymmTwo
30 USD per month
29%
0
0
USD
13K
AUD
8
85%
192
83%
100%
2.36
15.37
AUD
17%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.