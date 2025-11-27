- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
192
Profit Trades:
160 (83.33%)
Loss Trades:
32 (16.67%)
Best trade:
166.85 AUD
Worst trade:
-270.32 AUD
Gross Profit:
5 115.30 AUD (20 091 pips)
Gross Loss:
-2 164.72 AUD (6 305 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (484.89 AUD)
Maximal consecutive profit:
729.92 AUD (15)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
9.49%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
8.41
Long Trades:
100 (52.08%)
Short Trades:
92 (47.92%)
Profit Factor:
2.36
Expected Payoff:
15.37 AUD
Average Profit:
31.97 AUD
Average Loss:
-67.65 AUD
Maximum consecutive losses:
3 (-346.02 AUD)
Maximal consecutive loss:
-346.02 AUD (3)
Monthly growth:
15.42%
Algo trading:
85%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.11 AUD
Maximal:
350.76 AUD (2.74%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.65% (333.99 AUD)
By Equity:
16.98% (2 173.71 AUD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|80
|EURGBP
|41
|EURCHF
|31
|EURUSD
|20
|CADJPY
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|772
|EURGBP
|561
|EURCHF
|388
|EURUSD
|286
|CADJPY
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.1K
|EURGBP
|586
|EURCHF
|2.5K
|EURUSD
|1.5K
|CADJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FXViewRSA-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
