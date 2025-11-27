- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
199
盈利交易:
165 (82.91%)
亏损交易:
34 (17.09%)
最好交易:
166.85 AUD
最差交易:
-343.97 AUD
毛利:
5 244.28 AUD (20 633 pips)
毛利亏损:
-2 691.14 AUD (7 002 pips)
最大连续赢利:
21 (484.89 AUD)
最大连续盈利:
729.92 AUD (15)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.49%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.87
长期交易:
105 (52.76%)
短期交易:
94 (47.24%)
利润因子:
1.95
预期回报:
12.83 AUD
平均利润:
31.78 AUD
平均损失:
-79.15 AUD
最大连续失误:
3 (-346.02 AUD)
最大连续亏损:
-521.85 AUD (2)
每月增长:
7.34%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.11 AUD
最大值:
524.28 AUD (4.00%)
相对跌幅:
结余:
4.00% (523.87 AUD)
净值:
16.98% (2 173.71 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|81
|EURGBP
|41
|EURCHF
|37
|EURUSD
|20
|CADJPY
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|793
|EURGBP
|561
|EURCHF
|64
|EURUSD
|286
|CADJPY
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.2K
|EURGBP
|586
|EURCHF
|2.2K
|EURUSD
|1.5K
|CADJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +166.85 AUD
最差交易: -344 AUD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +484.89 AUD
最大连续亏损: -346.02 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXViewRSA-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
13K
AUD
AUD
9
85%
199
82%
100%
1.94
12.83
AUD
AUD
17%
1:500