Saulo Martelli

MymmTwo

Saulo Martelli
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FXViewRSA-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
84 (85.71%)
Perte trades:
14 (14.29%)
Meilleure transaction:
166.85 AUD
Pire transaction:
-111.56 AUD
Bénéfice brut:
2 440.44 AUD (13 531 pips)
Perte brute:
-514.05 AUD (1 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (484.89 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
729.92 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.28%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
16.87
Longs trades:
52 (53.06%)
Courts trades:
46 (46.94%)
Facteur de profit:
4.75
Rendement attendu:
19.66 AUD
Bénéfice moyen:
29.05 AUD
Perte moyenne:
-36.72 AUD
Pertes consécutives maximales:
2 (-11.18 AUD)
Perte consécutive maximale:
-111.56 AUD (1)
Croissance mensuelle:
19.22%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 AUD
Maximal:
114.22 AUD (0.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
6.65% (795.68 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 34
EURUSD 20
EURCHF 17
CADJPY 16
EURGBP 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 530
EURUSD 286
EURCHF 256
CADJPY 398
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.8K
EURUSD 1.5K
EURCHF 1.8K
CADJPY 4.1K
EURGBP -404
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +166.85 AUD
Pire transaction: -112 AUD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +484.89 AUD
Perte consécutive maximale: -11.18 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXViewRSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.11.27 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MymmTwo
30 USD par mois
0%
0
0
USD
12K
AUD
4
80%
98
85%
100%
4.74
19.66
AUD
7%
1:500
