- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
209
Gewinntrades:
174 (83.25%)
Verlusttrades:
35 (16.75%)
Bester Trade:
166.85 AUD
Schlechtester Trade:
-343.97 AUD
Bruttoprofit:
5 585.17 AUD (21 323 pips)
Bruttoverlust:
-2 980.05 AUD (7 479 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (484.89 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
729.92 AUD (15)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.49%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.59
Long-Positionen:
110 (52.63%)
Short-Positionen:
99 (47.37%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
12.46 AUD
Durchschnittlicher Profit:
32.10 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.14 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-346.02 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-521.85 AUD (2)
Wachstum pro Monat :
6.61%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 AUD
Maximaler:
724.88 AUD (5.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.52% (723.17 AUD)
Kapital:
16.98% (2 173.71 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|84
|EURGBP
|44
|EURCHF
|41
|EURUSD
|20
|CADJPY
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|625
|EURGBP
|661
|EURCHF
|171
|EURUSD
|286
|CADJPY
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|5.9K
|EURGBP
|767
|EURCHF
|2.6K
|EURUSD
|1.5K
|CADJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +166.85 AUD
Schlechtester Trade: -344 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +484.89 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -346.02 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXViewRSA-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
USD
13K
AUD
AUD
9
86%
209
83%
100%
1.87
12.46
AUD
AUD
17%
1:500