İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
67 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.01 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
51.05 USD (7 310 pips)
Brüt zarar:
-0.73 USD
Maksimum ardışık kazanç:
67 (51.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.05 USD (67)
Sharpe oranı:
1.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.63%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
387.08
Alış işlemleri:
29 (43.28%)
Satış işlemleri:
38 (56.72%)
Kâr faktörü:
69.93
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
0.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.08%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.13 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.00% (5.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|9
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDJPY
|6
|EURJPY
|5
|USDCHF
|5
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|5
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|3
|GBPCAD
|1
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|978
|EURCAD
|712
|AUDCAD
|718
|AUDJPY
|1.1K
|EURJPY
|601
|USDCHF
|261
|CADCHF
|226
|CHFJPY
|815
|AUDUSD
|162
|EURNZD
|511
|GBPCAD
|146
|EURGBP
|192
|NZDCHF
|132
|NZDUSD
|104
|GBPAUD
|302
|NZDCAD
|68
|GBPCHF
|48
|AUDCHF
|78
|NZDJPY
|163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.01 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +51.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 1377
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.08 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 687
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 104
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.52 × 310
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
FXCC1-Trade
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.06 × 2084
|
GoMarkets-Live
|2.23 × 99
|
ICTrading-MT5-4
|2.36 × 139
|
Exness-MT5Real7
|2.47 × 30
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.53 × 386
|
OxSecurities-Live
|2.58 × 24
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
1
98%
67
100%
100%
69.93
0.76
USD
USD
1%
1:300