Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 1 StriforLLC-Live 0.00 × 3 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.08 × 12 RoboMarketsDE-ECN 0.21 × 19 ICMarketsEU-MT5-2 0.29 × 14 FPMarkets-Live 0.40 × 5 MonetaMarkets-Live 0.67 × 6 RoboForex-ECN 0.78 × 1377 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 VantageInternational-Live 13 1.08 × 12 ICMarketsSC-MT5 1.24 × 687 VantageInternational-Live 7 1.44 × 104 PUPrime-Live2 1.52 × 318 CapitalPointTrading-MT5-4 1.52 × 310 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 FXCC1-Trade 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 2.06 × 2084 GoMarkets-Live 2.23 × 99 ICTrading-MT5-4 2.36 × 139 Exness-MT5Real7 2.47 × 30 VTMarkets-Live 2.48 × 144 GOMarketsMU-Live 2.50 × 72 VantageInternational-Live 10 2.53 × 386 OxSecurities-Live 2.58 × 24 74 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya