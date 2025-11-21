SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
67 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.01 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
51.05 USD (7 310 pips)
Brüt zarar:
-0.73 USD
Maksimum ardışık kazanç:
67 (51.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.05 USD (67)
Sharpe oranı:
1.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.63%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
387.08
Alış işlemleri:
29 (43.28%)
Satış işlemleri:
38 (56.72%)
Kâr faktörü:
69.93
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
0.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.08%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.13 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.00% (5.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 9
EURCAD 8
AUDCAD 8
AUDJPY 6
EURJPY 5
USDCHF 5
CADCHF 4
CHFJPY 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
GBPCAD 2
EURGBP 2
NZDCHF 2
NZDUSD 2
GBPAUD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDCAD 5
AUDJPY 7
EURJPY 3
USDCHF 3
CADCHF 2
CHFJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 3
GBPCAD 1
EURGBP 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
GBPCHF 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 978
EURCAD 712
AUDCAD 718
AUDJPY 1.1K
EURJPY 601
USDCHF 261
CADCHF 226
CHFJPY 815
AUDUSD 162
EURNZD 511
GBPCAD 146
EURGBP 192
NZDCHF 132
NZDUSD 104
GBPAUD 302
NZDCAD 68
GBPCHF 48
AUDCHF 78
NZDJPY 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.01 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +51.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.08 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
RoboForex-ECN
0.78 × 1377
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.08 × 12
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 687
VantageInternational-Live 7
1.44 × 104
PUPrime-Live2
1.52 × 318
CapitalPointTrading-MT5-4
1.52 × 310
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
FXCC1-Trade
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.06 × 2084
GoMarkets-Live
2.23 × 99
ICTrading-MT5-4
2.36 × 139
Exness-MT5Real7
2.47 × 30
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.53 × 386
OxSecurities-Live
2.58 × 24
74 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BG 6
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
551
USD
1
98%
67
100%
100%
69.93
0.76
USD
1%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.