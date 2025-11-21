SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 96%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
565
Transacciones Rentables:
554 (98.05%)
Transacciones Irrentables:
11 (1.95%)
Mejor transacción:
7.60 USD
Peor transacción:
-7.64 USD
Beneficio Bruto:
512.15 USD (73 725 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.55 USD (2 650 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
304 (281.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
281.17 USD (304)
Ratio de Sharpe:
1.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
21.04%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
62.61
Transacciones Largas:
254 (44.96%)
Transacciones Cortas:
311 (55.04%)
Factor de Beneficio:
15.73
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
0.92 USD
Pérdidas medias:
-2.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.64 USD (1)
Crecimiento al mes:
49.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
7.66 USD (0.92%)
Reducción relativa:
De balance:
0.92% (7.65 USD)
De fondos:
34.58% (338.58 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD 67
GBPNZD 62
AUDJPY 38
AUDNZD 38
EURJPY 37
AUDCAD 37
GBPAUD 33
GBPCAD 30
USDCHF 29
CADCHF 24
NZDCAD 24
NZDCHF 22
NZDJPY 19
NZDUSD 16
AUDCHF 14
EURGBP 13
EURAUD 13
AUDUSD 11
EURNZD 9
CHFJPY 9
USDJPY 8
GBPUSD 4
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD 43
GBPNZD 43
AUDJPY 43
AUDNZD 19
EURJPY 32
AUDCAD 15
GBPAUD 37
GBPCAD 24
USDCHF 24
CADCHF 13
NZDCAD 21
NZDCHF 16
NZDJPY 19
NZDUSD 10
AUDCHF 15
EURGBP 14
EURAUD 25
AUDUSD 7
EURNZD 13
CHFJPY 20
USDJPY 15
GBPUSD 3
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD 6.3K
GBPNZD 7.9K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
AUDCAD 2.5K
GBPAUD 5.9K
GBPCAD 3.4K
USDCHF 2K
CADCHF 1.3K
NZDCAD 3.2K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.2K
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.5K
EURGBP 1.2K
EURAUD 3.9K
AUDUSD 701
EURNZD 2.3K
CHFJPY 3.1K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 346
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.60 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 304
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +281.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 1589
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14444
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
Alpari-Real01
2.00 × 1
FXCC1-Trade
2.00 × 8
otros 101...
No hay comentarios
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
