信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 96%
RoboForex-ECN
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
562
盈利交易:
551 (98.04%)
亏损交易:
11 (1.96%)
最好交易:
7.60 USD
最差交易:
-7.64 USD
毛利:
510.46 USD (73 490 pips)
毛利亏损:
-32.51 USD (2 650 pips)
最大连续赢利:
304 (281.17 USD)
最大连续盈利:
281.17 USD (304)
夏普比率:
1.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
98
平均持有时间:
22 小时
采收率:
62.40
长期交易:
254 (45.20%)
短期交易:
308 (54.80%)
利润因子:
15.70
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
3 (-0.17 USD)
最大连续亏损:
-7.64 USD (1)
每月增长:
64.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
7.66 USD (0.92%)
相对跌幅:
结余:
0.92% (7.65 USD)
净值:
31.34% (297.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 67
GBPNZD 62
AUDJPY 38
AUDNZD 38
EURJPY 37
AUDCAD 36
GBPAUD 33
GBPCAD 30
USDCHF 29
CADCHF 23
NZDCAD 23
NZDCHF 22
NZDJPY 19
NZDUSD 16
AUDCHF 14
EURGBP 13
EURAUD 13
AUDUSD 11
EURNZD 9
CHFJPY 9
USDJPY 8
GBPUSD 4
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 43
GBPNZD 43
AUDJPY 43
AUDNZD 19
EURJPY 32
AUDCAD 15
GBPAUD 37
GBPCAD 24
USDCHF 24
CADCHF 12
NZDCAD 20
NZDCHF 16
NZDJPY 19
NZDUSD 10
AUDCHF 15
EURGBP 14
EURAUD 25
AUDUSD 7
EURNZD 13
CHFJPY 20
USDJPY 15
GBPUSD 3
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 6.3K
GBPNZD 7.9K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
AUDCAD 2.5K
GBPAUD 5.9K
GBPCAD 3.4K
USDCHF 2K
CADCHF 1.3K
NZDCAD 3.1K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.2K
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.5K
EURGBP 1.2K
EURAUD 3.9K
AUDUSD 701
EURNZD 2.3K
CHFJPY 3.1K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 346
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.60 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 304
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +281.17 USD
最大连续亏损: -0.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 1586
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14441
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
FXCC1-Trade
2.00 × 8
Alpari-Real01
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.05 × 38
Alpari-MT5
2.23 × 43
98 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BG 6
每月30 USD
96%
0
0
USD
979
USD
5
100%
562
98%
100%
15.70
0.85
USD
31%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载