- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
562
盈利交易:
551 (98.04%)
亏损交易:
11 (1.96%)
最好交易:
7.60 USD
最差交易:
-7.64 USD
毛利:
510.46 USD (73 490 pips)
毛利亏损:
-32.51 USD (2 650 pips)
最大连续赢利:
304 (281.17 USD)
最大连续盈利:
281.17 USD (304)
夏普比率:
1.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
98
平均持有时间:
22 小时
采收率:
62.40
长期交易:
254 (45.20%)
短期交易:
308 (54.80%)
利润因子:
15.70
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
3 (-0.17 USD)
最大连续亏损:
-7.64 USD (1)
每月增长:
64.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
7.66 USD (0.92%)
相对跌幅:
结余:
0.92% (7.65 USD)
净值:
31.34% (297.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|67
|GBPNZD
|62
|AUDJPY
|38
|AUDNZD
|38
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|36
|GBPAUD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCHF
|29
|CADCHF
|23
|NZDCAD
|23
|NZDCHF
|22
|NZDJPY
|19
|NZDUSD
|16
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|13
|EURAUD
|13
|AUDUSD
|11
|EURNZD
|9
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|43
|GBPNZD
|43
|AUDJPY
|43
|AUDNZD
|19
|EURJPY
|32
|AUDCAD
|15
|GBPAUD
|37
|GBPCAD
|24
|USDCHF
|24
|CADCHF
|12
|NZDCAD
|20
|NZDCHF
|16
|NZDJPY
|19
|NZDUSD
|10
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|14
|EURAUD
|25
|AUDUSD
|7
|EURNZD
|13
|CHFJPY
|20
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|1
|CADJPY
|3
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|6.3K
|GBPNZD
|7.9K
|AUDJPY
|7.2K
|AUDNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPAUD
|5.9K
|GBPCAD
|3.4K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|1.3K
|NZDCAD
|3.1K
|NZDCHF
|1.9K
|NZDJPY
|3.2K
|NZDUSD
|1K
|AUDCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.2K
|EURAUD
|3.9K
|AUDUSD
|701
|EURNZD
|2.3K
|CHFJPY
|3.1K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|346
|GBPJPY
|662
|GBPCHF
|113
|CADJPY
|472
|EURCHF
|90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.60 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 304
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +281.17 USD
最大连续亏损: -0.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.07 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 1586
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.33 × 104
|
RoboForex-ECN
|1.36 × 14441
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|2.00 × 8
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.05 × 38
|
Alpari-MT5
|2.23 × 43
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
5
100%
562
98%
100%
15.70
0.85
USD
USD
31%
1:300