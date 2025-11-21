СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 99%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
586
Прибыльных трейдов:
575 (98.12%)
Убыточных трейдов:
11 (1.88%)
Лучший трейд:
7.60 USD
Худший трейд:
-7.64 USD
Общая прибыль:
529.09 USD (76 151 pips)
Общий убыток:
-32.69 USD (2 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
304 (281.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
281.17 USD (304)
Коэффициент Шарпа:
1.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.21%
Последний трейд:
47 минут
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
64.80
Длинных трейдов:
260 (44.37%)
Коротких трейдов:
326 (55.63%)
Профит фактор:
16.19
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-2.97 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.64 USD (1)
Прирост в месяц:
48.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
7.66 USD (0.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.92% (7.65 USD)
По эквити:
38.10% (373.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 70
GBPNZD 69
AUDCAD 39
AUDJPY 38
AUDNZD 38
EURJPY 37
GBPAUD 35
GBPCAD 30
USDCHF 29
CADCHF 27
NZDCAD 24
NZDCHF 23
NZDJPY 19
NZDUSD 18
AUDCHF 14
EURGBP 13
EURAUD 13
AUDUSD 11
EURNZD 9
CHFJPY 9
USDJPY 8
GBPUSD 4
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 46
GBPNZD 49
AUDCAD 16
AUDJPY 43
AUDNZD 19
EURJPY 32
GBPAUD 39
GBPCAD 24
USDCHF 24
CADCHF 15
NZDCAD 21
NZDCHF 17
NZDJPY 19
NZDUSD 11
AUDCHF 15
EURGBP 14
EURAUD 25
AUDUSD 7
EURNZD 13
CHFJPY 20
USDJPY 15
GBPUSD 3
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 6.7K
GBPNZD 9K
AUDCAD 2.7K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
GBPAUD 6.1K
GBPCAD 3.4K
USDCHF 2K
CADCHF 1.5K
NZDCAD 3.2K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.2K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 1.5K
EURGBP 1.2K
EURAUD 3.9K
AUDUSD 701
EURNZD 2.3K
CHFJPY 3.1K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 346
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
USDCAD 104
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.60 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 304
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +281.17 USD
Макс. убыток в серии: -0.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 1637
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14534
StriforLLC-Live
1.40 × 5
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.59 × 154
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 730
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
FXCC1-Trade
1.78 × 9
GoMarkets-Live
1.97 × 258
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Alpari-Real01
2.00 × 1
еще 103...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BG 6
30 USD в месяц
99%
0
0
USD
1K
USD
6
100%
586
98%
100%
16.18
0.85
USD
38%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.