SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 96%
RoboForex-ECN
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
565
Negociações com lucro:
554 (98.05%)
Negociações com perda:
11 (1.95%)
Melhor negociação:
7.60 USD
Pior negociação:
-7.64 USD
Lucro bruto:
512.15 USD (73 725 pips)
Perda bruta:
-32.55 USD (2 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
304 (281.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
281.17 USD (304)
Índice de Sharpe:
1.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
21.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
62.61
Negociações longas:
254 (44.96%)
Negociações curtas:
311 (55.04%)
Fator de lucro:
15.73
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.64 USD (1)
Crescimento mensal:
49.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
7.66 USD (0.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.92% (7.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.58% (338.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD 67
GBPNZD 62
AUDJPY 38
AUDNZD 38
EURJPY 37
AUDCAD 37
GBPAUD 33
GBPCAD 30
USDCHF 29
CADCHF 24
NZDCAD 24
NZDCHF 22
NZDJPY 19
NZDUSD 16
AUDCHF 14
EURGBP 13
EURAUD 13
AUDUSD 11
EURNZD 9
CHFJPY 9
USDJPY 8
GBPUSD 4
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD 43
GBPNZD 43
AUDJPY 43
AUDNZD 19
EURJPY 32
AUDCAD 15
GBPAUD 37
GBPCAD 24
USDCHF 24
CADCHF 13
NZDCAD 21
NZDCHF 16
NZDJPY 19
NZDUSD 10
AUDCHF 15
EURGBP 14
EURAUD 25
AUDUSD 7
EURNZD 13
CHFJPY 20
USDJPY 15
GBPUSD 3
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD 6.3K
GBPNZD 7.9K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
AUDCAD 2.5K
GBPAUD 5.9K
GBPCAD 3.4K
USDCHF 2K
CADCHF 1.3K
NZDCAD 3.2K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.2K
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.5K
EURGBP 1.2K
EURAUD 3.9K
AUDUSD 701
EURNZD 2.3K
CHFJPY 3.1K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 346
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.60 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 304
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +281.17 USD
Máxima perda consecutiva: -0.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 1589
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14444
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
Alpari-Real01
2.00 × 1
FXCC1-Trade
2.00 × 8
101 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar