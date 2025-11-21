- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
565
Negociações com lucro:
554 (98.05%)
Negociações com perda:
11 (1.95%)
Melhor negociação:
7.60 USD
Pior negociação:
-7.64 USD
Lucro bruto:
512.15 USD (73 725 pips)
Perda bruta:
-32.55 USD (2 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
304 (281.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
281.17 USD (304)
Índice de Sharpe:
1.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
21.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
62.61
Negociações longas:
254 (44.96%)
Negociações curtas:
311 (55.04%)
Fator de lucro:
15.73
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.64 USD (1)
Crescimento mensal:
49.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
7.66 USD (0.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.92% (7.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.58% (338.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|67
|GBPNZD
|62
|AUDJPY
|38
|AUDNZD
|38
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|37
|GBPAUD
|33
|GBPCAD
|30
|USDCHF
|29
|CADCHF
|24
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|NZDJPY
|19
|NZDUSD
|16
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|13
|EURAUD
|13
|AUDUSD
|11
|EURNZD
|9
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|43
|GBPNZD
|43
|AUDJPY
|43
|AUDNZD
|19
|EURJPY
|32
|AUDCAD
|15
|GBPAUD
|37
|GBPCAD
|24
|USDCHF
|24
|CADCHF
|13
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|16
|NZDJPY
|19
|NZDUSD
|10
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|14
|EURAUD
|25
|AUDUSD
|7
|EURNZD
|13
|CHFJPY
|20
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|1
|CADJPY
|3
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|6.3K
|GBPNZD
|7.9K
|AUDJPY
|7.2K
|AUDNZD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPAUD
|5.9K
|GBPCAD
|3.4K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|1.3K
|NZDCAD
|3.2K
|NZDCHF
|1.9K
|NZDJPY
|3.2K
|NZDUSD
|1K
|AUDCHF
|1.5K
|EURGBP
|1.2K
|EURAUD
|3.9K
|AUDUSD
|701
|EURNZD
|2.3K
|CHFJPY
|3.1K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|346
|GBPJPY
|662
|GBPCHF
|113
|CADJPY
|472
|EURCHF
|90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.60 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 304
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +281.17 USD
Máxima perda consecutiva: -0.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.07 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.12 × 1589
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.33 × 104
|
RoboForex-ECN
|1.36 × 14444
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|2.00 × 8
101 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários