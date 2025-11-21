시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 113%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
672
이익 거래:
658 (97.91%)
손실 거래:
14 (2.08%)
최고의 거래:
7.60 USD
최악의 거래:
-7.64 USD
총 수익:
599.21 USD (86 387 pips)
총 손실:
-33.95 USD (2 650 pips)
연속 최대 이익:
304 (281.17 USD)
연속 최대 이익:
281.17 USD (304)
샤프 비율:
1.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.21%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
95
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
73.79
롱(주식매수):
301 (44.79%)
숏(주식차입매도):
371 (55.21%)
수익 요인:
17.65
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
0.91 USD
평균 손실:
-2.43 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.17 USD)
연속 최대 손실:
-7.64 USD (1)
월별 성장률:
36.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
7.66 USD (0.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.92% (7.65 USD)
자본금별:
38.10% (373.44 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 83
EURCAD 79
AUDCAD 49
EURJPY 42
GBPAUD 40
USDCHF 39
AUDJPY 38
AUDNZD 38
GBPCAD 33
CADCHF 30
NZDCAD 25
NZDCHF 23
NZDJPY 23
NZDUSD 22
AUDUSD 18
EURGBP 16
AUDCHF 14
CHFJPY 14
EURAUD 13
EURNZD 9
USDJPY 8
GBPUSD 7
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 62
EURCAD 52
AUDCAD 20
EURJPY 36
GBPAUD 43
USDCHF 34
AUDJPY 43
AUDNZD 19
GBPCAD 27
CADCHF 16
NZDCAD 21
NZDCHF 17
NZDJPY 21
NZDUSD 15
AUDUSD 12
EURGBP 14
AUDCHF 15
CHFJPY 29
EURAUD 25
EURNZD 13
USDJPY 15
GBPUSD 5
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 11K
EURCAD 7.7K
AUDCAD 3.4K
EURJPY 5.8K
GBPAUD 6.8K
USDCHF 2.9K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
GBPCAD 3.8K
CADCHF 1.7K
NZDCAD 3.2K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.8K
NZDUSD 1.5K
AUDUSD 1.2K
EURGBP 1.4K
AUDCHF 1.5K
CHFJPY 4.6K
EURAUD 3.9K
EURNZD 2.3K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 608
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
USDCAD 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.60 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 304
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +281.17 USD
연속 최대 손실: -0.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 1671
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14595
StriforLLC-Live
1.40 × 5
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
FXCC1-Trade
1.78 × 9
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
Alpari-Real01
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.05 × 38
110 더...
리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
