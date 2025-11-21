- 자본
- 축소
트레이드:
672
이익 거래:
658 (97.91%)
손실 거래:
14 (2.08%)
최고의 거래:
7.60 USD
최악의 거래:
-7.64 USD
총 수익:
599.21 USD (86 387 pips)
총 손실:
-33.95 USD (2 650 pips)
연속 최대 이익:
304 (281.17 USD)
연속 최대 이익:
281.17 USD (304)
샤프 비율:
1.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.21%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
95
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
73.79
롱(주식매수):
301 (44.79%)
숏(주식차입매도):
371 (55.21%)
수익 요인:
17.65
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
0.91 USD
평균 손실:
-2.43 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.17 USD)
연속 최대 손실:
-7.64 USD (1)
월별 성장률:
36.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
7.66 USD (0.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.92% (7.65 USD)
자본금별:
38.10% (373.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|83
|EURCAD
|79
|AUDCAD
|49
|EURJPY
|42
|GBPAUD
|40
|USDCHF
|39
|AUDJPY
|38
|AUDNZD
|38
|GBPCAD
|33
|CADCHF
|30
|NZDCAD
|25
|NZDCHF
|23
|NZDJPY
|23
|NZDUSD
|22
|AUDUSD
|18
|EURGBP
|16
|AUDCHF
|14
|CHFJPY
|14
|EURAUD
|13
|EURNZD
|9
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|62
|EURCAD
|52
|AUDCAD
|20
|EURJPY
|36
|GBPAUD
|43
|USDCHF
|34
|AUDJPY
|43
|AUDNZD
|19
|GBPCAD
|27
|CADCHF
|16
|NZDCAD
|21
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|21
|NZDUSD
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|14
|AUDCHF
|15
|CHFJPY
|29
|EURAUD
|25
|EURNZD
|13
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|1
|CADJPY
|3
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|11K
|EURCAD
|7.7K
|AUDCAD
|3.4K
|EURJPY
|5.8K
|GBPAUD
|6.8K
|USDCHF
|2.9K
|AUDJPY
|7.2K
|AUDNZD
|3.5K
|GBPCAD
|3.8K
|CADCHF
|1.7K
|NZDCAD
|3.2K
|NZDCHF
|1.9K
|NZDJPY
|3.8K
|NZDUSD
|1.5K
|AUDUSD
|1.2K
|EURGBP
|1.4K
|AUDCHF
|1.5K
|CHFJPY
|4.6K
|EURAUD
|3.9K
|EURNZD
|2.3K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|608
|GBPJPY
|662
|GBPCHF
|113
|CADJPY
|472
|EURCHF
|90
|USDCAD
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.60 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 304
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +281.17 USD
연속 최대 손실: -0.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.07 × 15
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 37
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 1671
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.33 × 104
|
RoboForex-ECN
|1.36 × 14595
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
FXCC1-Trade
|1.78 × 9
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.05 × 38
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
113%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
99%
672
97%
100%
17.64
0.84
USD
USD
38%
1:300