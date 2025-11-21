シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 96%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
565
利益トレード:
554 (98.05%)
損失トレード:
11 (1.95%)
ベストトレード:
7.60 USD
最悪のトレード:
-7.64 USD
総利益:
512.15 USD (73 725 pips)
総損失:
-32.55 USD (2 650 pips)
最大連続の勝ち:
304 (281.17 USD)
最大連続利益:
281.17 USD (304)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
21.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
62.61
長いトレード:
254 (44.96%)
短いトレード:
311 (55.04%)
プロフィットファクター:
15.73
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
0.92 USD
平均損失:
-2.96 USD
最大連続の負け:
3 (-0.17 USD)
最大連続損失:
-7.64 USD (1)
月間成長:
49.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
7.66 USD (0.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.92% (7.65 USD)
エクイティによる:
34.58% (338.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD 67
GBPNZD 62
AUDJPY 38
AUDNZD 38
EURJPY 37
AUDCAD 37
GBPAUD 33
GBPCAD 30
USDCHF 29
CADCHF 24
NZDCAD 24
NZDCHF 22
NZDJPY 19
NZDUSD 16
AUDCHF 14
EURGBP 13
EURAUD 13
AUDUSD 11
EURNZD 9
CHFJPY 9
USDJPY 8
GBPUSD 4
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD 43
GBPNZD 43
AUDJPY 43
AUDNZD 19
EURJPY 32
AUDCAD 15
GBPAUD 37
GBPCAD 24
USDCHF 24
CADCHF 13
NZDCAD 21
NZDCHF 16
NZDJPY 19
NZDUSD 10
AUDCHF 15
EURGBP 14
EURAUD 25
AUDUSD 7
EURNZD 13
CHFJPY 20
USDJPY 15
GBPUSD 3
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD 6.3K
GBPNZD 7.9K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
AUDCAD 2.5K
GBPAUD 5.9K
GBPCAD 3.4K
USDCHF 2K
CADCHF 1.3K
NZDCAD 3.2K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.2K
NZDUSD 1K
AUDCHF 1.5K
EURGBP 1.2K
EURAUD 3.9K
AUDUSD 701
EURNZD 2.3K
CHFJPY 3.1K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 346
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.60 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 304
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +281.17 USD
最大連続損失: -0.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.12 × 1589
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14444
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
Alpari-Real01
2.00 × 1
FXCC1-Trade
2.00 × 8
101 より多く...
レビューなし
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
