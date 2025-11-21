SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
580
Gewinntrades:
569 (98.10%)
Verlusttrades:
11 (1.90%)
Bester Trade:
7.60 USD
Schlechtester Trade:
-7.64 USD
Bruttoprofit:
524.43 USD (75 373 pips)
Bruttoverlust:
-32.64 USD (2 650 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
304 (281.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
281.17 USD (304)
Sharpe Ratio:
1.00
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.21%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
63
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
64.20
Long-Positionen:
259 (44.66%)
Short-Positionen:
321 (55.34%)
Profit-Faktor:
16.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.64 USD (1)
Wachstum pro Monat :
47.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
7.66 USD (0.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.92% (7.65 USD)
Kapital:
38.10% (373.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 69
GBPNZD 64
AUDCAD 39
AUDJPY 38
AUDNZD 38
EURJPY 37
GBPAUD 35
GBPCAD 30
USDCHF 29
CADCHF 27
NZDCAD 24
NZDCHF 23
NZDJPY 19
NZDUSD 18
AUDCHF 14
EURGBP 13
EURAUD 13
AUDUSD 11
EURNZD 9
CHFJPY 9
USDJPY 8
GBPUSD 4
GBPJPY 3
GBPCHF 2
CADJPY 2
EURCHF 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 45
GBPNZD 45
AUDCAD 16
AUDJPY 43
AUDNZD 19
EURJPY 32
GBPAUD 39
GBPCAD 24
USDCHF 24
CADCHF 15
NZDCAD 21
NZDCHF 17
NZDJPY 19
NZDUSD 11
AUDCHF 15
EURGBP 14
EURAUD 25
AUDUSD 7
EURNZD 13
CHFJPY 20
USDJPY 15
GBPUSD 3
GBPJPY 4
GBPCHF 1
CADJPY 3
EURCHF 1
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 6.6K
GBPNZD 8.3K
AUDCAD 2.7K
AUDJPY 7.2K
AUDNZD 3.5K
EURJPY 5.2K
GBPAUD 6.1K
GBPCAD 3.4K
USDCHF 2K
CADCHF 1.5K
NZDCAD 3.2K
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 3.2K
NZDUSD 1.2K
AUDCHF 1.5K
EURGBP 1.2K
EURAUD 3.9K
AUDUSD 701
EURNZD 2.3K
CHFJPY 3.1K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 346
GBPJPY 662
GBPCHF 113
CADJPY 472
EURCHF 90
USDCAD 104
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.60 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 304
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +281.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.07 × 15
RoboMarketsDE-ECN
0.24 × 37
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
xChief-MT5
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.08 × 12
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 1632
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.33 × 104
RoboForex-ECN
1.36 × 14529
StriforLLC-Live
1.40 × 5
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 149
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 720
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
FXCC1-Trade
1.78 × 9
GoMarkets-Live
1.98 × 253
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
noch 103 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 09:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.