- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
68 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.01 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
51.54 USD (7 350 pips)
Perdita lorda:
-0.73 USD
Vincite massime consecutive:
68 (51.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.54 USD (68)
Indice di Sharpe:
1.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.63%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
390.85
Long Trade:
29 (42.65%)
Short Trade:
39 (57.35%)
Fattore di profitto:
70.60
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.17%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.13 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.00% (5.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|9
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|8
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|3
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|5
|AUDJPY
|7
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|3
|GBPCAD
|1
|EURGBP
|2
|NZDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|0
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|978
|EURCAD
|712
|AUDCAD
|718
|AUDJPY
|1.1K
|USDCHF
|301
|EURJPY
|601
|CADCHF
|226
|CHFJPY
|815
|AUDUSD
|162
|EURNZD
|511
|GBPCAD
|146
|EURGBP
|192
|NZDCHF
|132
|NZDUSD
|104
|GBPAUD
|302
|NZDCAD
|68
|GBPCHF
|48
|AUDCHF
|78
|NZDJPY
|163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 68
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +51.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 1378
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.08 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 688
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 104
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.51 × 313
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
FXCC1-Trade
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.06 × 2090
|
GoMarkets-Live
|2.21 × 100
|
ICTrading-MT5-4
|2.36 × 139
|
Exness-MT5Real7
|2.39 × 31
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.53 × 387
