Segnali / MetaTrader 5 / BG 6
Vojtech Dubina

BG 6

Vojtech Dubina
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
68 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.01 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
51.54 USD (7 350 pips)
Perdita lorda:
-0.73 USD
Vincite massime consecutive:
68 (51.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.54 USD (68)
Indice di Sharpe:
1.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.63%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
390.85
Long Trade:
29 (42.65%)
Short Trade:
39 (57.35%)
Fattore di profitto:
70.60
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.17%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.13 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.00% (5.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 9
EURCAD 8
AUDCAD 8
AUDJPY 6
USDCHF 6
EURJPY 5
CADCHF 4
CHFJPY 3
AUDUSD 3
EURNZD 2
GBPCAD 2
EURGBP 2
NZDCHF 2
NZDUSD 2
GBPAUD 2
NZDCAD 1
GBPCHF 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 5
EURCAD 4
AUDCAD 5
AUDJPY 7
USDCHF 3
EURJPY 3
CADCHF 2
CHFJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 3
GBPCAD 1
EURGBP 2
NZDCHF 2
NZDUSD 1
GBPAUD 2
NZDCAD 0
GBPCHF 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 978
EURCAD 712
AUDCAD 718
AUDJPY 1.1K
USDCHF 301
EURJPY 601
CADCHF 226
CHFJPY 815
AUDUSD 162
EURNZD 511
GBPCAD 146
EURGBP 192
NZDCHF 132
NZDUSD 104
GBPAUD 302
NZDCAD 68
GBPCHF 48
AUDCHF 78
NZDJPY 163
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 68
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +51.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 3
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.08 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
RoboForex-ECN
0.78 × 1378
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.08 × 12
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 688
VantageInternational-Live 7
1.44 × 104
CapitalPointTrading-MT5-4
1.51 × 313
PUPrime-Live2
1.52 × 318
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
FXCC1-Trade
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.06 × 2090
GoMarkets-Live
2.21 × 100
ICTrading-MT5-4
2.36 × 139
Exness-MT5Real7
2.39 × 31
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.53 × 387
74 più
Non ci sono recensioni
2025.11.21 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BG 6
30USD al mese
10%
0
0
USD
555
USD
1
94%
68
100%
100%
70.60
0.76
USD
1%
1:300
