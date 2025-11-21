- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
20 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.67%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-6.86 USD
Brüt kâr:
33.55 USD (10 246 pips)
Brüt zarar:
-15.90 USD (13 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (21.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.38 USD (11)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
3.70%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-3.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.86 USD (1)
Aylık büyüme:
16.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.56 USD
Maksimum:
8.50 USD (6.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.23% (8.42 USD)
Varlığa göre:
0.51% (0.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|.DE40Cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|.DE40Cash
|-80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
12
100%
24
83%
4%
2.11
0.74
USD
USD
8%
1:300