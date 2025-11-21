- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
18 (85.71%)
Loss Trade:
3 (14.29%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
-6.86 USD
Profitto lordo:
29.50 USD (10 103 pips)
Perdita lorda:
-15.57 USD (13 789 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (17.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.33 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
12 (57.14%)
Short Trade:
9 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-5.19 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.86 USD (1)
Crescita mensile:
12.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.56 USD
Massimale:
8.50 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.23% (8.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.33 USD
Massima perdita consecutiva: -6.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
