CopyFX BAZUEV RoboForex Robot 1
Maksim Bazuev

CopyFX BAZUEV RoboForex Robot 1

Maksim Bazuev
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 14%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
18 (85.71%)
Perte trades:
3 (14.29%)
Meilleure transaction:
4.42 USD
Pire transaction:
-6.86 USD
Bénéfice brut:
29.50 USD (10 103 pips)
Perte brute:
-15.57 USD (13 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (17.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.33 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
12 (57.14%)
Courts trades:
9 (42.86%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
1.64 USD
Perte moyenne:
-5.19 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.56 USD
Maximal:
8.50 USD (6.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.23% (8.42 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.42 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +17.33 USD
Perte consécutive maximale: -6.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Aucun avis
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 09:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.21 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
