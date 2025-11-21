- Incremento
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
25 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
15 (37.50%)
Mejor transacción:
13.42 USD
Peor transacción:
-11.20 USD
Beneficio Bruto:
54.07 USD (12 439 pips)
Pérdidas Brutas:
-43.99 USD (17 341 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.38 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
4.60%
Carga máxima del depósito:
83.30%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
27 (67.50%)
Transacciones Cortas:
13 (32.50%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
2.16 USD
Pérdidas medias:
-2.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-24.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.44 USD (7)
Crecimiento al mes:
-3.49%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.78 USD
Máxima:
24.53 USD (17.85%)
Reducción relativa:
De balance:
21.48% (24.50 USD)
De fondos:
10.67% (10.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|.DE40Cash
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|.DE40Cash
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.42 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +21.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
