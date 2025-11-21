СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CopyFX BAZUEV RoboForex Robot 1
Maksim Bazuev

CopyFX BAZUEV RoboForex Robot 1

Maksim Bazuev
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
25 (64.10%)
Убыточных трейдов:
14 (35.90%)
Лучший трейд:
13.42 USD
Худший трейд:
-11.20 USD
Общая прибыль:
54.07 USD (12 439 pips)
Общий убыток:
-43.75 USD (17 328 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.38 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
4.60%
Макс. загрузка депозита:
83.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
26 (66.67%)
Коротких трейдов:
13 (33.33%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
2.16 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.44 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.65%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.78 USD
Максимальная:
24.53 USD (17.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (24.50 USD)
По эквити:
10.67% (10.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
.DE40Cash 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18
.DE40Cash -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.5K
.DE40Cash -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.42 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.38 USD
Макс. убыток в серии: -24.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 20:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 21:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 20:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 20:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 10:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 09:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.21 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CopyFX BAZUEV RoboForex Robot 1
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
107
USD
15
92%
39
64%
5%
1.23
0.26
USD
21%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.