- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
25 (64.10%)
Убыточных трейдов:
14 (35.90%)
Лучший трейд:
13.42 USD
Худший трейд:
-11.20 USD
Общая прибыль:
54.07 USD (12 439 pips)
Общий убыток:
-43.75 USD (17 328 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.38 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
4.60%
Макс. загрузка депозита:
83.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.42
Длинных трейдов:
26 (66.67%)
Коротких трейдов:
13 (33.33%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
2.16 USD
Средний убыток:
-3.13 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.44 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.65%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.78 USD
Максимальная:
24.53 USD (17.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.48% (24.50 USD)
По эквити:
10.67% (10.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|.DE40Cash
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|.DE40Cash
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.42 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.38 USD
Макс. убыток в серии: -24.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
107
USD
USD
15
92%
39
64%
5%
1.23
0.26
USD
USD
21%
1:300