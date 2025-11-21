- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
28 (60.86%)
손실 거래:
18 (39.13%)
최고의 거래:
13.42 USD
최악의 거래:
-11.20 USD
총 수익:
59.37 USD (14 694 pips)
총 손실:
-55.93 USD (22 558 pips)
연속 최대 이익:
11 (21.38 USD)
연속 최대 이익:
21.38 USD (11)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
19.10%
최대 입금량:
83.30%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.14
롱(주식매수):
33 (71.74%)
숏(주식차입매도):
13 (28.26%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.07 USD
평균 이익:
2.12 USD
평균 손실:
-3.11 USD
연속 최대 손실:
7 (-24.44 USD)
연속 최대 손실:
-24.44 USD (7)
월별 성장률:
-10.09%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.78 USD
최대한의:
24.53 USD (17.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.48% (24.50 USD)
자본금별:
10.67% (10.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|.DE40Cash
|20
|.USTECHCash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11
|.DE40Cash
|-3
|.USTECHCash
|-5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|.DE40Cash
|505
|.USTECHCash
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.42 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.38 USD
연속 최대 손실: -24.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
