- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
25 (62.50%)
Verlusttrades:
15 (37.50%)
Bester Trade:
13.42 USD
Schlechtester Trade:
-11.20 USD
Bruttoprofit:
54.07 USD (12 439 pips)
Bruttoverlust:
-43.99 USD (17 341 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.38 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
6.69%
Max deposit load:
83.30%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
27 (67.50%)
Short-Positionen:
13 (32.50%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-24.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.44 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-3.49%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.78 USD
Maximaler:
24.53 USD (17.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.48% (24.50 USD)
Kapital:
10.67% (10.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|.DE40Cash
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|.DE40Cash
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.42 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
16
92%
40
62%
7%
1.22
0.25
USD
USD
21%
1:300