- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
25 (62.50%)
損失トレード:
15 (37.50%)
ベストトレード:
13.42 USD
最悪のトレード:
-11.20 USD
総利益:
54.07 USD (12 439 pips)
総損失:
-43.99 USD (17 341 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21.38 USD)
最大連続利益:
21.38 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
4.60%
最大入金額:
83.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
27 (67.50%)
短いトレード:
13 (32.50%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
2.16 USD
平均損失:
-2.93 USD
最大連続の負け:
7 (-24.44 USD)
最大連続損失:
-24.44 USD (7)
月間成長:
-3.49%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.78 USD
最大の:
24.53 USD (17.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.48% (24.50 USD)
エクイティによる:
10.67% (10.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|.DE40Cash
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|.DE40Cash
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし
