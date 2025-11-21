- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
25 (64.10%)
亏损交易:
14 (35.90%)
最好交易:
13.42 USD
最差交易:
-11.20 USD
毛利:
54.07 USD (12 439 pips)
毛利亏损:
-43.75 USD (17 328 pips)
最大连续赢利:
11 (21.38 USD)
最大连续盈利:
21.38 USD (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
4.60%
最大入金加载:
83.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.42
长期交易:
26 (66.67%)
短期交易:
13 (33.33%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.16 USD
平均损失:
-3.13 USD
最大连续失误:
7 (-24.44 USD)
最大连续亏损:
-24.44 USD (7)
每月增长:
-0.65%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
6.78 USD
最大值:
24.53 USD (17.85%)
相对跌幅:
结余:
21.48% (24.50 USD)
净值:
10.67% (10.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|.DE40Cash
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|.DE40Cash
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.42 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +21.38 USD
最大连续亏损: -24.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
