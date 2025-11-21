- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
25 (62.50%)
Negociações com perda:
15 (37.50%)
Melhor negociação:
13.42 USD
Pior negociação:
-11.20 USD
Lucro bruto:
54.07 USD (12 439 pips)
Perda bruta:
-43.99 USD (17 341 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.38 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.60%
Depósito máximo carregado:
83.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
27 (67.50%)
Negociações curtas:
13 (32.50%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
2.16 USD
Perda média:
-2.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-24.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.44 USD (7)
Crescimento mensal:
-3.49%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.78 USD
Máximo:
24.53 USD (17.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.48% (24.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.67% (10.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|.DE40Cash
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|18
|.DE40Cash
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|.DE40Cash
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.42 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.38 USD
Máxima perda consecutiva: -24.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
16
92%
40
62%
5%
1.22
0.25
USD
USD
21%
1:300