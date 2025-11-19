- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
30 (46.87%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (53.13%)
En iyi işlem:
72.90 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
944.95 USD (36 327 pips)
Brüt zarar:
-516.95 USD (24 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (194.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.92 USD (8)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
5.56
Alış işlemleri:
28 (43.75%)
Satış işlemleri:
36 (56.25%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
6.69 USD
Ortalama kâr:
31.50 USD
Ortalama zarar:
-15.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-72.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.94 USD (4)
Aylık büyüme:
16.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.04 USD
Maksimum:
76.94 USD (3.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|428
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.90 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +194.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-4
|2.33 × 1261
|
RoboForex-Pro-5
|2.43 × 1809
|
RoboForex-Pro-6
|3.21 × 835
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
İnceleme yok