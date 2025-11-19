- Crescita
Trade:
64
Profit Trade:
30 (46.87%)
Loss Trade:
34 (53.13%)
Best Trade:
72.90 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
944.95 USD (36 327 pips)
Perdita lorda:
-516.95 USD (24 085 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (194.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
5.56
Long Trade:
28 (43.75%)
Short Trade:
36 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
6.69 USD
Profitto medio:
31.50 USD
Perdita media:
-15.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-72.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.94 USD (4)
Crescita mensile:
16.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.04 USD
Massimale:
76.94 USD (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|428
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-4
|2.33 × 1261
|
RoboForex-Pro-5
|2.43 × 1809
|
RoboForex-Pro-6
|3.21 × 835
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
