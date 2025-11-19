- 成长
交易:
117
盈利交易:
51 (43.58%)
亏损交易:
66 (56.41%)
最好交易:
86.31 USD
最差交易:
-43.20 USD
毛利:
1 640.28 USD (59 267 pips)
毛利亏损:
-982.14 USD (42 457 pips)
最大连续赢利:
8 (194.92 USD)
最大连续盈利:
194.92 USD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
13.19%
最大入金加载:
2.37%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.09
长期交易:
58 (49.57%)
短期交易:
59 (50.43%)
利润因子:
1.67
预期回报:
5.63 USD
平均利润:
32.16 USD
平均损失:
-14.88 USD
最大连续失误:
7 (-48.50 USD)
最大连续亏损:
-129.24 USD (5)
每月增长:
9.03%
年度预测:
109.59%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
53.04 USD
最大值:
129.24 USD (5.04%)
相对跌幅:
结余:
5.04% (129.24 USD)
净值:
1.52% (37.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|658
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
