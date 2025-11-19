- 成長
トレード:
117
利益トレード:
51 (43.58%)
損失トレード:
66 (56.41%)
ベストトレード:
86.31 USD
最悪のトレード:
-43.20 USD
総利益:
1 640.28 USD (59 267 pips)
総損失:
-982.14 USD (42 457 pips)
最大連続の勝ち:
8 (194.92 USD)
最大連続利益:
194.92 USD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
13.19%
最大入金額:
2.37%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.09
長いトレード:
58 (49.57%)
短いトレード:
59 (50.43%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
5.63 USD
平均利益:
32.16 USD
平均損失:
-14.88 USD
最大連続の負け:
7 (-48.50 USD)
最大連続損失:
-129.24 USD (5)
月間成長:
9.03%
年間予想:
109.59%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.04 USD
最大の:
129.24 USD (5.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.04% (129.24 USD)
エクイティによる:
1.52% (37.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|658
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +86.31 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +194.92 USD
最大連続損失: -48.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
125 USD/月
33%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
12
92%
117
43%
13%
1.67
5.63
USD
USD
5%
1:500