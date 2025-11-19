SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TradeFlux Gold EA
Marcus James Crellin

TradeFlux Gold EA

Marcus James Crellin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 125 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
51 (43.58%)
Verlusttrades:
66 (56.41%)
Bester Trade:
86.31 USD
Schlechtester Trade:
-43.20 USD
Bruttoprofit:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Bruttoverlust:
-982.14 USD (42 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (194.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.92 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
13.19%
Max deposit load:
2.37%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.09
Long-Positionen:
58 (49.57%)
Short-Positionen:
59 (50.43%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
5.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-48.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.24 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.03%
Jahresprognose:
109.59%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.04 USD
Maximaler:
129.24 USD (5.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.04% (129.24 USD)
Kapital:
1.52% (37.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 658
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +86.31 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Keine Bewertungen
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.