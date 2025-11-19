- Wachstum
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
51 (43.58%)
Verlusttrades:
66 (56.41%)
Bester Trade:
86.31 USD
Schlechtester Trade:
-43.20 USD
Bruttoprofit:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Bruttoverlust:
-982.14 USD (42 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (194.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.92 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
13.19%
Max deposit load:
2.37%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.09
Long-Positionen:
58 (49.57%)
Short-Positionen:
59 (50.43%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
5.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-48.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.24 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.03%
Jahresprognose:
109.59%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.04 USD
Maximaler:
129.24 USD (5.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.04% (129.24 USD)
Kapital:
1.52% (37.74 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
