- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
51 (43.58%)
Negociações com perda:
66 (56.41%)
Melhor negociação:
86.31 USD
Pior negociação:
-43.20 USD
Lucro bruto:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Perda bruta:
-982.14 USD (42 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (194.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.92 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
13.19%
Depósito máximo carregado:
2.37%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.09
Negociações longas:
58 (49.57%)
Negociações curtas:
59 (50.43%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
5.63 USD
Lucro médio:
32.16 USD
Perda média:
-14.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-48.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.24 USD (5)
Crescimento mensal:
9.03%
Previsão anual:
109.59%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.04 USD
Máximo:
129.24 USD (5.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.04% (129.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.52% (37.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|658
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +86.31 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +194.92 USD
Máxima perda consecutiva: -48.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
125 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
12
92%
117
43%
13%
1.67
5.63
USD
USD
5%
1:500