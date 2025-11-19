- 자본
- 축소
트레이드:
122
이익 거래:
54 (44.26%)
손실 거래:
68 (55.74%)
최고의 거래:
86.31 USD
최악의 거래:
-43.20 USD
총 수익:
1 714.56 USD (62 979 pips)
총 손실:
-1 011.84 USD (43 941 pips)
연속 최대 이익:
8 (194.92 USD)
연속 최대 이익:
194.92 USD (8)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
9.59%
최대 입금량:
2.37%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.44
롱(주식매수):
61 (50.00%)
숏(주식차입매도):
61 (50.00%)
수익 요인:
1.69
기대수익:
5.76 USD
평균 이익:
31.75 USD
평균 손실:
-14.88 USD
연속 최대 손실:
7 (-48.50 USD)
연속 최대 손실:
-129.24 USD (5)
월별 성장률:
6.42%
연간 예측:
77.93%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.04 USD
최대한의:
129.24 USD (5.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.04% (129.24 USD)
자본금별:
1.52% (37.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|703
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +86.31 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +194.92 USD
연속 최대 손실: -48.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 125 USD
35%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
15
92%
122
44%
10%
1.69
5.76
USD
USD
5%
1:500