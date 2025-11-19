- Прирост
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
51 (43.58%)
Убыточных трейдов:
66 (56.41%)
Лучший трейд:
86.31 USD
Худший трейд:
-43.20 USD
Общая прибыль:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Общий убыток:
-982.14 USD (42 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (194.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.92 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
13.19%
Макс. загрузка депозита:
2.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.09
Длинных трейдов:
58 (49.57%)
Коротких трейдов:
59 (50.43%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
5.63 USD
Средняя прибыль:
32.16 USD
Средний убыток:
-14.88 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-48.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.24 USD (5)
Прирост в месяц:
9.03%
Годовой прогноз:
109.59%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.04 USD
Максимальная:
129.24 USD (5.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.04% (129.24 USD)
По эквити:
1.52% (37.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|658
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +86.31 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +194.92 USD
Макс. убыток в серии: -48.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Нет отзывов
