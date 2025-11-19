СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TradeFlux Gold EA
Marcus James Crellin

TradeFlux Gold EA

Marcus James Crellin
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 125 USD в месяц
прирост с 2025 33%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
51 (43.58%)
Убыточных трейдов:
66 (56.41%)
Лучший трейд:
86.31 USD
Худший трейд:
-43.20 USD
Общая прибыль:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Общий убыток:
-982.14 USD (42 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (194.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.92 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
13.19%
Макс. загрузка депозита:
2.37%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.09
Длинных трейдов:
58 (49.57%)
Коротких трейдов:
59 (50.43%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
5.63 USD
Средняя прибыль:
32.16 USD
Средний убыток:
-14.88 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-48.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-129.24 USD (5)
Прирост в месяц:
9.03%
Годовой прогноз:
109.59%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.04 USD
Максимальная:
129.24 USD (5.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.04% (129.24 USD)
По эквити:
1.52% (37.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 117
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 658
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +86.31 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +194.92 USD
Макс. убыток в серии: -48.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Нет отзывов
2025.12.09 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TradeFlux Gold EA
125 USD в месяц
33%
0
0
USD
2.7K
USD
12
92%
117
43%
13%
1.67
5.63
USD
5%
1:500
Копировать

