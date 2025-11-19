- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
117
Transacciones Rentables:
51 (43.58%)
Transacciones Irrentables:
66 (56.41%)
Mejor transacción:
86.31 USD
Peor transacción:
-43.20 USD
Beneficio Bruto:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Pérdidas Brutas:
-982.14 USD (42 457 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (194.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
13.19%
Carga máxima del depósito:
2.37%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
58 (49.57%)
Transacciones Cortas:
59 (50.43%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
5.63 USD
Beneficio medio:
32.16 USD
Pérdidas medias:
-14.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-48.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.24 USD (5)
Crecimiento al mes:
9.03%
Pronóstico anual:
109.59%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.04 USD
Máxima:
129.24 USD (5.04%)
Reducción relativa:
De balance:
5.04% (129.24 USD)
De fondos:
1.52% (37.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|658
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +86.31 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +194.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
125 USD al mes
33%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
12
92%
117
43%
13%
1.67
5.63
USD
USD
5%
1:500