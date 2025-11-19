SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TradeFlux Gold EA
Marcus James Crellin

TradeFlux Gold EA

0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 33%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
117
Transacciones Rentables:
51 (43.58%)
Transacciones Irrentables:
66 (56.41%)
Mejor transacción:
86.31 USD
Peor transacción:
-43.20 USD
Beneficio Bruto:
1 640.28 USD (59 267 pips)
Pérdidas Brutas:
-982.14 USD (42 457 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (194.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
13.19%
Carga máxima del depósito:
2.37%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.09
Transacciones Largas:
58 (49.57%)
Transacciones Cortas:
59 (50.43%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
5.63 USD
Beneficio medio:
32.16 USD
Pérdidas medias:
-14.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-48.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.24 USD (5)
Crecimiento al mes:
9.03%
Pronóstico anual:
109.59%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.04 USD
Máxima:
129.24 USD (5.04%)
Reducción relativa:
De balance:
5.04% (129.24 USD)
De fondos:
1.52% (37.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 117
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 658
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 17K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +86.31 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +194.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
No hay comentarios
2025.12.09 04:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
