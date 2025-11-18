SinyallerBölümler
Vitalii Dobrenko

Forex cross courses by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 139%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
78 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (25.00%)
En iyi işlem:
1.15 USD
En kötü işlem:
-1.57 USD
Brüt kâr:
21.60 USD (29 034 pips)
Brüt zarar:
-6.30 USD (7 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (3.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
91.77%
Maks. mevduat yükü:
17.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.31
Alış işlemleri:
50 (48.08%)
Satış işlemleri:
54 (51.92%)
Kâr faktörü:
3.43
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
0.28 USD
Ortalama zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.57 USD (1)
Aylık büyüme:
138.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
2.88 USD (30.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.80% (2.88 USD)
Varlığa göre:
30.56% (7.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY.fx 8
NZDCHF.fx 8
GBPCAD.fx 7
NZDCAD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
GBPCHF.fx 6
EURNZD.fx 6
GBPNZD.fx 5
EURGBP.fx 5
AUDNZD.fx 5
AUDCAD.fx 5
AUDCHF.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
GBPAUD.fx 3
EURAUD.fx 3
NZDJPY.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDUSD.fx 2
USDCAD.fx 2
AUDJPY.fx 1
CADJPY.fx 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
GBPCAD.fx 2
NZDCAD.fx 1
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
GBPCHF.fx 1
EURNZD.fx 2
GBPNZD.fx 1
EURGBP.fx 1
AUDNZD.fx 1
AUDCAD.fx 0
AUDCHF.fx 1
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
GBPAUD.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDJPY.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDUSD.fx 0
USDCAD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY.fx 768
NZDCHF.fx 337
GBPCAD.fx 3.5K
NZDCAD.fx 989
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
GBPCHF.fx 835
EURNZD.fx 3.3K
GBPNZD.fx 1.8K
EURGBP.fx 990
AUDNZD.fx 1.2K
AUDCAD.fx -151
AUDCHF.fx 769
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
GBPAUD.fx 1.2K
EURAUD.fx 1.5K
NZDJPY.fx 507
GBPUSD.fx -48
AUDUSD.fx 72
USDCAD.fx -80
AUDJPY.fx 240
CADJPY.fx 303
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.15 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex cross courses by Otradnaya Center
Ayda 50 USD
139%
0
0
USD
28
USD
5
0%
104
75%
92%
3.42
0.15
USD
31%
1:500
