SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Forex cross courses by Otradnaya Center
Vitalii Dobrenko

Forex cross courses by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 139%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
78 (75.00%)
Loss Trade:
26 (25.00%)
Best Trade:
1.15 USD
Worst Trade:
-1.57 USD
Profitto lordo:
21.60 USD (29 034 pips)
Perdita lorda:
-6.30 USD (7 477 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (3.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.47 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
91.77%
Massimo carico di deposito:
17.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.31
Long Trade:
50 (48.08%)
Short Trade:
54 (51.92%)
Fattore di profitto:
3.43
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
0.28 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.57 USD (1)
Crescita mensile:
138.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
2.88 USD (30.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.80% (2.88 USD)
Per equità:
30.56% (7.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY.fx 8
NZDCHF.fx 8
GBPCAD.fx 7
NZDCAD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
GBPCHF.fx 6
EURNZD.fx 6
GBPNZD.fx 5
EURGBP.fx 5
AUDNZD.fx 5
AUDCAD.fx 5
AUDCHF.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
GBPAUD.fx 3
EURAUD.fx 3
NZDJPY.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDUSD.fx 2
USDCAD.fx 2
AUDJPY.fx 1
CADJPY.fx 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
GBPCAD.fx 2
NZDCAD.fx 1
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
GBPCHF.fx 1
EURNZD.fx 2
GBPNZD.fx 1
EURGBP.fx 1
AUDNZD.fx 1
AUDCAD.fx 0
AUDCHF.fx 1
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
GBPAUD.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDJPY.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDUSD.fx 0
USDCAD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY.fx 768
NZDCHF.fx 337
GBPCAD.fx 3.5K
NZDCAD.fx 989
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
GBPCHF.fx 835
EURNZD.fx 3.3K
GBPNZD.fx 1.8K
EURGBP.fx 990
AUDNZD.fx 1.2K
AUDCAD.fx -151
AUDCHF.fx 769
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
GBPAUD.fx 1.2K
EURAUD.fx 1.5K
NZDJPY.fx 507
GBPUSD.fx -48
AUDUSD.fx 72
USDCAD.fx -80
AUDJPY.fx 240
CADJPY.fx 303
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.15 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.12 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex cross courses by Otradnaya Center
50USD al mese
139%
0
0
USD
28
USD
5
0%
104
75%
92%
3.42
0.15
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.