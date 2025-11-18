СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex cross by Otradnaya Center
Vitalii Dobrenko

Forex cross by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 184%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
97 (74.04%)
Убыточных трейдов:
34 (25.95%)
Лучший трейд:
1.15 USD
Худший трейд:
-1.57 USD
Общая прибыль:
28.68 USD (40 619 pips)
Общий убыток:
-8.09 USD (9 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.60 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
93.78%
Макс. загрузка депозита:
17.48%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
66 (50.38%)
Коротких трейдов:
65 (49.62%)
Профит фактор:
3.55
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.30 USD
Средний убыток:
-0.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.57 USD (1)
Прирост в месяц:
49.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
2.88 USD (30.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.80% (2.88 USD)
По эквити:
30.56% (7.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD.fx 11
NZDCAD.fx 11
CHFJPY.fx 9
NZDCHF.fx 8
EURNZD.fx 8
AUDCAD.fx 8
GBPNZD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
AUDNZD.fx 6
GBPCHF.fx 6
AUDCHF.fx 5
EURGBP.fx 5
EURAUD.fx 5
GBPAUD.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
NZDJPY.fx 4
AUDUSD.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDJPY.fx 2
CADJPY.fx 2
USDCAD.fx 2
EURJPY.fx 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD.fx 4
NZDCAD.fx 2
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
EURNZD.fx 3
AUDCAD.fx 0
GBPNZD.fx 3
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
AUDNZD.fx 1
GBPCHF.fx 1
AUDCHF.fx 1
EURGBP.fx 1
EURAUD.fx 1
GBPAUD.fx 0
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
NZDJPY.fx 0
AUDUSD.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
USDCAD.fx 0
EURJPY.fx 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD.fx 5.4K
NZDCAD.fx 2.3K
CHFJPY.fx 589
NZDCHF.fx 337
EURNZD.fx 5.6K
AUDCAD.fx 101
GBPNZD.fx 4.7K
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
AUDNZD.fx 1.6K
GBPCHF.fx 835
AUDCHF.fx 830
EURGBP.fx 990
EURAUD.fx 2K
GBPAUD.fx 103
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
NZDJPY.fx 744
AUDUSD.fx -218
GBPUSD.fx -48
AUDJPY.fx 771
CADJPY.fx 213
USDCAD.fx -80
EURJPY.fx 876
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.15 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.12 USD
Макс. убыток в серии: -0.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex cross by Otradnaya Center
50 USD в месяц
184%
0
0
USD
33
USD
7
0%
131
74%
94%
3.54
0.16
USD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.