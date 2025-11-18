- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
97 (74.04%)
Убыточных трейдов:
34 (25.95%)
Лучший трейд:
1.15 USD
Худший трейд:
-1.57 USD
Общая прибыль:
28.68 USD (40 619 pips)
Общий убыток:
-8.09 USD (9 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.60 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
93.78%
Макс. загрузка депозита:
17.48%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.15
Длинных трейдов:
66 (50.38%)
Коротких трейдов:
65 (49.62%)
Профит фактор:
3.55
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.30 USD
Средний убыток:
-0.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.57 USD (1)
Прирост в месяц:
49.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
2.88 USD (30.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.80% (2.88 USD)
По эквити:
30.56% (7.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD.fx
|11
|NZDCAD.fx
|11
|CHFJPY.fx
|9
|NZDCHF.fx
|8
|EURNZD.fx
|8
|AUDCAD.fx
|8
|GBPNZD.fx
|7
|EURCHF.fx
|7
|EURCAD.fx
|6
|AUDNZD.fx
|6
|GBPCHF.fx
|6
|AUDCHF.fx
|5
|EURGBP.fx
|5
|EURAUD.fx
|5
|GBPAUD.fx
|4
|NZDUSD.fx
|4
|CADCHF.fx
|4
|NZDJPY.fx
|4
|AUDUSD.fx
|3
|GBPUSD.fx
|2
|AUDJPY.fx
|2
|CADJPY.fx
|2
|USDCAD.fx
|2
|EURJPY.fx
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD.fx
|4
|NZDCAD.fx
|2
|CHFJPY.fx
|0
|NZDCHF.fx
|0
|EURNZD.fx
|3
|AUDCAD.fx
|0
|GBPNZD.fx
|3
|EURCHF.fx
|0
|EURCAD.fx
|1
|AUDNZD.fx
|1
|GBPCHF.fx
|1
|AUDCHF.fx
|1
|EURGBP.fx
|1
|EURAUD.fx
|1
|GBPAUD.fx
|0
|NZDUSD.fx
|0
|CADCHF.fx
|1
|NZDJPY.fx
|0
|AUDUSD.fx
|0
|GBPUSD.fx
|0
|AUDJPY.fx
|0
|CADJPY.fx
|0
|USDCAD.fx
|0
|EURJPY.fx
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD.fx
|5.4K
|NZDCAD.fx
|2.3K
|CHFJPY.fx
|589
|NZDCHF.fx
|337
|EURNZD.fx
|5.6K
|AUDCAD.fx
|101
|GBPNZD.fx
|4.7K
|EURCHF.fx
|289
|EURCAD.fx
|2.2K
|AUDNZD.fx
|1.6K
|GBPCHF.fx
|835
|AUDCHF.fx
|830
|EURGBP.fx
|990
|EURAUD.fx
|2K
|GBPAUD.fx
|103
|NZDUSD.fx
|278
|CADCHF.fx
|731
|NZDJPY.fx
|744
|AUDUSD.fx
|-218
|GBPUSD.fx
|-48
|AUDJPY.fx
|771
|CADJPY.fx
|213
|USDCAD.fx
|-80
|EURJPY.fx
|876
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.15 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.12 USD
Макс. убыток в серии: -0.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
184%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
7
0%
131
74%
94%
3.54
0.16
USD
USD
31%
1:500