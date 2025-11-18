信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Forex cross by Otradnaya Center
Vitalii Dobrenko

Forex cross by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 184%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
131
盈利交易:
97 (74.04%)
亏损交易:
34 (25.95%)
最好交易:
1.15 USD
最差交易:
-1.57 USD
毛利:
28.68 USD (40 619 pips)
毛利亏损:
-8.09 USD (9 671 pips)
最大连续赢利:
15 (3.12 USD)
最大连续盈利:
3.60 USD (9)
夏普比率:
0.36
交易活动:
93.78%
最大入金加载:
17.48%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.15
长期交易:
66 (50.38%)
短期交易:
65 (49.62%)
利润因子:
3.55
预期回报:
0.16 USD
平均利润:
0.30 USD
平均损失:
-0.24 USD
最大连续失误:
5 (-0.78 USD)
最大连续亏损:
-1.57 USD (1)
每月增长:
49.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
2.88 USD (30.80%)
相对跌幅:
结余:
30.80% (2.88 USD)
净值:
30.56% (7.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD.fx 11
NZDCAD.fx 11
CHFJPY.fx 9
NZDCHF.fx 8
EURNZD.fx 8
AUDCAD.fx 8
GBPNZD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
AUDNZD.fx 6
GBPCHF.fx 6
AUDCHF.fx 5
EURGBP.fx 5
EURAUD.fx 5
GBPAUD.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
NZDJPY.fx 4
AUDUSD.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDJPY.fx 2
CADJPY.fx 2
USDCAD.fx 2
EURJPY.fx 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD.fx 4
NZDCAD.fx 2
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
EURNZD.fx 3
AUDCAD.fx 0
GBPNZD.fx 3
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
AUDNZD.fx 1
GBPCHF.fx 1
AUDCHF.fx 1
EURGBP.fx 1
EURAUD.fx 1
GBPAUD.fx 0
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
NZDJPY.fx 0
AUDUSD.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
USDCAD.fx 0
EURJPY.fx 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD.fx 5.4K
NZDCAD.fx 2.3K
CHFJPY.fx 589
NZDCHF.fx 337
EURNZD.fx 5.6K
AUDCAD.fx 101
GBPNZD.fx 4.7K
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
AUDNZD.fx 1.6K
GBPCHF.fx 835
AUDCHF.fx 830
EURGBP.fx 990
EURAUD.fx 2K
GBPAUD.fx 103
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
NZDJPY.fx 744
AUDUSD.fx -218
GBPUSD.fx -48
AUDJPY.fx 771
CADJPY.fx 213
USDCAD.fx -80
EURJPY.fx 876
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.15 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.12 USD
最大连续亏损: -0.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Europe.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
