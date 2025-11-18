- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
97 (74.04%)
損失トレード:
34 (25.95%)
ベストトレード:
1.15 USD
最悪のトレード:
-1.57 USD
総利益:
28.68 USD (40 619 pips)
総損失:
-8.09 USD (9 671 pips)
最大連続の勝ち:
15 (3.12 USD)
最大連続利益:
3.60 USD (9)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
93.78%
最大入金額:
17.48%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.15
長いトレード:
66 (50.38%)
短いトレード:
65 (49.62%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.30 USD
平均損失:
-0.24 USD
最大連続の負け:
5 (-0.78 USD)
最大連続損失:
-1.57 USD (1)
月間成長:
49.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
2.88 USD (30.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.80% (2.88 USD)
エクイティによる:
30.56% (7.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD.fx
|11
|NZDCAD.fx
|11
|CHFJPY.fx
|9
|NZDCHF.fx
|8
|EURNZD.fx
|8
|AUDCAD.fx
|8
|GBPNZD.fx
|7
|EURCHF.fx
|7
|EURCAD.fx
|6
|AUDNZD.fx
|6
|GBPCHF.fx
|6
|AUDCHF.fx
|5
|EURGBP.fx
|5
|EURAUD.fx
|5
|GBPAUD.fx
|4
|NZDUSD.fx
|4
|CADCHF.fx
|4
|NZDJPY.fx
|4
|AUDUSD.fx
|3
|GBPUSD.fx
|2
|AUDJPY.fx
|2
|CADJPY.fx
|2
|USDCAD.fx
|2
|EURJPY.fx
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD.fx
|4
|NZDCAD.fx
|2
|CHFJPY.fx
|0
|NZDCHF.fx
|0
|EURNZD.fx
|3
|AUDCAD.fx
|0
|GBPNZD.fx
|3
|EURCHF.fx
|0
|EURCAD.fx
|1
|AUDNZD.fx
|1
|GBPCHF.fx
|1
|AUDCHF.fx
|1
|EURGBP.fx
|1
|EURAUD.fx
|1
|GBPAUD.fx
|0
|NZDUSD.fx
|0
|CADCHF.fx
|1
|NZDJPY.fx
|0
|AUDUSD.fx
|0
|GBPUSD.fx
|0
|AUDJPY.fx
|0
|CADJPY.fx
|0
|USDCAD.fx
|0
|EURJPY.fx
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD.fx
|5.4K
|NZDCAD.fx
|2.3K
|CHFJPY.fx
|589
|NZDCHF.fx
|337
|EURNZD.fx
|5.6K
|AUDCAD.fx
|101
|GBPNZD.fx
|4.7K
|EURCHF.fx
|289
|EURCAD.fx
|2.2K
|AUDNZD.fx
|1.6K
|GBPCHF.fx
|835
|AUDCHF.fx
|830
|EURGBP.fx
|990
|EURAUD.fx
|2K
|GBPAUD.fx
|103
|NZDUSD.fx
|278
|CADCHF.fx
|731
|NZDJPY.fx
|744
|AUDUSD.fx
|-218
|GBPUSD.fx
|-48
|AUDJPY.fx
|771
|CADJPY.fx
|213
|USDCAD.fx
|-80
|EURJPY.fx
|876
Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.15 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.12 USD
最大連続損失: -0.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
184%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
7
0%
131
74%
94%
3.54
0.16
USD
USD
31%
1:500