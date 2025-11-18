シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Forex cross by Otradnaya Center
Vitalii Dobrenko

Forex cross by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 184%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
97 (74.04%)
損失トレード:
34 (25.95%)
ベストトレード:
1.15 USD
最悪のトレード:
-1.57 USD
総利益:
28.68 USD (40 619 pips)
総損失:
-8.09 USD (9 671 pips)
最大連続の勝ち:
15 (3.12 USD)
最大連続利益:
3.60 USD (9)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
93.78%
最大入金額:
17.48%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.15
長いトレード:
66 (50.38%)
短いトレード:
65 (49.62%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.30 USD
平均損失:
-0.24 USD
最大連続の負け:
5 (-0.78 USD)
最大連続損失:
-1.57 USD (1)
月間成長:
49.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
2.88 USD (30.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.80% (2.88 USD)
エクイティによる:
30.56% (7.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD.fx 11
NZDCAD.fx 11
CHFJPY.fx 9
NZDCHF.fx 8
EURNZD.fx 8
AUDCAD.fx 8
GBPNZD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
AUDNZD.fx 6
GBPCHF.fx 6
AUDCHF.fx 5
EURGBP.fx 5
EURAUD.fx 5
GBPAUD.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
NZDJPY.fx 4
AUDUSD.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDJPY.fx 2
CADJPY.fx 2
USDCAD.fx 2
EURJPY.fx 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD.fx 4
NZDCAD.fx 2
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
EURNZD.fx 3
AUDCAD.fx 0
GBPNZD.fx 3
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
AUDNZD.fx 1
GBPCHF.fx 1
AUDCHF.fx 1
EURGBP.fx 1
EURAUD.fx 1
GBPAUD.fx 0
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
NZDJPY.fx 0
AUDUSD.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
USDCAD.fx 0
EURJPY.fx 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD.fx 5.4K
NZDCAD.fx 2.3K
CHFJPY.fx 589
NZDCHF.fx 337
EURNZD.fx 5.6K
AUDCAD.fx 101
GBPNZD.fx 4.7K
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
AUDNZD.fx 1.6K
GBPCHF.fx 835
AUDCHF.fx 830
EURGBP.fx 990
EURAUD.fx 2K
GBPAUD.fx 103
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
NZDJPY.fx 744
AUDUSD.fx -218
GBPUSD.fx -48
AUDJPY.fx 771
CADJPY.fx 213
USDCAD.fx -80
EURJPY.fx 876
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.15 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.12 USD
最大連続損失: -0.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2025.12.29 11:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
