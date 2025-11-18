SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Forex cross by Otradnaya Center
Vitalii Dobrenko

Forex cross by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 reviews
Reliability
7 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 184%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
131
Profit Trades:
97 (74.04%)
Loss Trades:
34 (25.95%)
Best trade:
1.15 USD
Worst trade:
-1.57 USD
Gross Profit:
28.68 USD (40 619 pips)
Gross Loss:
-8.09 USD (9 671 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (3.12 USD)
Maximal consecutive profit:
3.60 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading activity:
93.78%
Max deposit load:
17.48%
Latest trade:
9 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
7.15
Long Trades:
66 (50.38%)
Short Trades:
65 (49.62%)
Profit Factor:
3.55
Expected Payoff:
0.16 USD
Average Profit:
0.30 USD
Average Loss:
-0.24 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-0.78 USD)
Maximal consecutive loss:
-1.57 USD (1)
Monthly growth:
49.35%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.07 USD
Maximal:
2.88 USD (30.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
30.80% (2.88 USD)
By Equity:
30.56% (7.86 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPCAD.fx 11
NZDCAD.fx 11
CHFJPY.fx 9
NZDCHF.fx 8
EURNZD.fx 8
AUDCAD.fx 8
GBPNZD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
AUDNZD.fx 6
GBPCHF.fx 6
AUDCHF.fx 5
EURGBP.fx 5
EURAUD.fx 5
GBPAUD.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
NZDJPY.fx 4
AUDUSD.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDJPY.fx 2
CADJPY.fx 2
USDCAD.fx 2
EURJPY.fx 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD.fx 4
NZDCAD.fx 2
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
EURNZD.fx 3
AUDCAD.fx 0
GBPNZD.fx 3
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
AUDNZD.fx 1
GBPCHF.fx 1
AUDCHF.fx 1
EURGBP.fx 1
EURAUD.fx 1
GBPAUD.fx 0
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
NZDJPY.fx 0
AUDUSD.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
USDCAD.fx 0
EURJPY.fx 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD.fx 5.4K
NZDCAD.fx 2.3K
CHFJPY.fx 589
NZDCHF.fx 337
EURNZD.fx 5.6K
AUDCAD.fx 101
GBPNZD.fx 4.7K
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
AUDNZD.fx 1.6K
GBPCHF.fx 835
AUDCHF.fx 830
EURGBP.fx 990
EURAUD.fx 2K
GBPAUD.fx 103
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
NZDJPY.fx 744
AUDUSD.fx -218
GBPUSD.fx -48
AUDJPY.fx 771
CADJPY.fx 213
USDCAD.fx -80
EURJPY.fx 876
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1.15 USD
Worst trade: -2 USD
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +3.12 USD
Maximal consecutive loss: -0.78 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InstaFinance-Europe.com" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
