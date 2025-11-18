SignauxSections
Vitalii Dobrenko

Forex cross courses by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 139%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
78 (75.00%)
Perte trades:
26 (25.00%)
Meilleure transaction:
1.15 USD
Pire transaction:
-1.57 USD
Bénéfice brut:
21.60 USD (29 034 pips)
Perte brute:
-6.30 USD (7 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (3.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
91.77%
Charge de dépôt maximale:
17.48%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.31
Longs trades:
50 (48.08%)
Courts trades:
54 (51.92%)
Facteur de profit:
3.43
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
0.28 USD
Perte moyenne:
-0.24 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.57 USD (1)
Croissance mensuelle:
138.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
2.88 USD (30.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.80% (2.88 USD)
Par fonds propres:
30.56% (7.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY.fx 8
NZDCHF.fx 8
GBPCAD.fx 7
NZDCAD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
GBPCHF.fx 6
EURNZD.fx 6
GBPNZD.fx 5
EURGBP.fx 5
AUDNZD.fx 5
AUDCAD.fx 5
AUDCHF.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
GBPAUD.fx 3
EURAUD.fx 3
NZDJPY.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDUSD.fx 2
USDCAD.fx 2
AUDJPY.fx 1
CADJPY.fx 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
GBPCAD.fx 2
NZDCAD.fx 1
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
GBPCHF.fx 1
EURNZD.fx 2
GBPNZD.fx 1
EURGBP.fx 1
AUDNZD.fx 1
AUDCAD.fx 0
AUDCHF.fx 1
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
GBPAUD.fx 1
EURAUD.fx 1
NZDJPY.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDUSD.fx 0
USDCAD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY.fx 768
NZDCHF.fx 337
GBPCAD.fx 3.5K
NZDCAD.fx 989
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
GBPCHF.fx 835
EURNZD.fx 3.3K
GBPNZD.fx 1.8K
EURGBP.fx 990
AUDNZD.fx 1.2K
AUDCAD.fx -151
AUDCHF.fx 769
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
GBPAUD.fx 1.2K
EURAUD.fx 1.5K
NZDJPY.fx 507
GBPUSD.fx -48
AUDUSD.fx 72
USDCAD.fx -80
AUDJPY.fx 240
CADJPY.fx 303
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.15 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3.12 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
