- 자본
- 축소
트레이드:
136
이익 거래:
102 (75.00%)
손실 거래:
34 (25.00%)
최고의 거래:
1.15 USD
최악의 거래:
-1.57 USD
총 수익:
30.48 USD (43 393 pips)
총 손실:
-8.09 USD (9 671 pips)
연속 최대 이익:
15 (3.12 USD)
연속 최대 이익:
5.40 USD (14)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
94.78%
최대 입금량:
17.48%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
7.77
롱(주식매수):
70 (51.47%)
숏(주식차입매도):
66 (48.53%)
수익 요인:
3.77
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.30 USD
평균 손실:
-0.24 USD
연속 최대 손실:
5 (-0.78 USD)
연속 최대 손실:
-1.57 USD (1)
월별 성장률:
39.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
2.88 USD (30.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.80% (2.88 USD)
자본금별:
30.56% (7.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.fx
|12
|GBPCAD.fx
|11
|CHFJPY.fx
|9
|EURNZD.fx
|9
|NZDCHF.fx
|8
|EURCAD.fx
|8
|AUDCAD.fx
|8
|GBPNZD.fx
|7
|EURCHF.fx
|7
|AUDNZD.fx
|6
|GBPCHF.fx
|6
|GBPAUD.fx
|5
|AUDCHF.fx
|5
|EURGBP.fx
|5
|EURAUD.fx
|5
|NZDUSD.fx
|4
|CADCHF.fx
|4
|NZDJPY.fx
|4
|AUDUSD.fx
|3
|GBPUSD.fx
|2
|AUDJPY.fx
|2
|CADJPY.fx
|2
|USDCAD.fx
|2
|EURJPY.fx
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.fx
|2
|GBPCAD.fx
|4
|CHFJPY.fx
|0
|EURNZD.fx
|3
|NZDCHF.fx
|0
|EURCAD.fx
|2
|AUDCAD.fx
|0
|GBPNZD.fx
|3
|EURCHF.fx
|0
|AUDNZD.fx
|1
|GBPCHF.fx
|1
|GBPAUD.fx
|0
|AUDCHF.fx
|1
|EURGBP.fx
|1
|EURAUD.fx
|1
|NZDUSD.fx
|0
|CADCHF.fx
|1
|NZDJPY.fx
|0
|AUDUSD.fx
|0
|GBPUSD.fx
|0
|AUDJPY.fx
|0
|CADJPY.fx
|0
|USDCAD.fx
|0
|EURJPY.fx
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.fx
|2.8K
|GBPCAD.fx
|5.4K
|CHFJPY.fx
|589
|EURNZD.fx
|6.3K
|NZDCHF.fx
|337
|EURCAD.fx
|3.2K
|AUDCAD.fx
|101
|GBPNZD.fx
|4.7K
|EURCHF.fx
|289
|AUDNZD.fx
|1.6K
|GBPCHF.fx
|835
|GBPAUD.fx
|732
|AUDCHF.fx
|830
|EURGBP.fx
|990
|EURAUD.fx
|2K
|NZDUSD.fx
|278
|CADCHF.fx
|731
|NZDJPY.fx
|744
|AUDUSD.fx
|-218
|GBPUSD.fx
|-48
|AUDJPY.fx
|771
|CADJPY.fx
|213
|USDCAD.fx
|-80
|EURJPY.fx
|876
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.15 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.12 USD
연속 최대 손실: -0.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaFinance-Europe.com"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
200%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
8
0%
136
75%
95%
3.76
0.16
USD
USD
31%
1:500