Vitalii Dobrenko

Forex cross by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 184%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
97 (74.04%)
Verlusttrades:
34 (25.95%)
Bester Trade:
1.15 USD
Schlechtester Trade:
-1.57 USD
Bruttoprofit:
28.68 USD (40 619 pips)
Bruttoverlust:
-8.09 USD (9 671 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (3.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.60 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
93.78%
Max deposit load:
17.48%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.15
Long-Positionen:
66 (50.38%)
Short-Positionen:
65 (49.62%)
Profit-Faktor:
3.55
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-0.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.57 USD (1)
Wachstum pro Monat :
49.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
2.88 USD (30.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.80% (2.88 USD)
Kapital:
30.56% (7.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCAD.fx 11
NZDCAD.fx 11
CHFJPY.fx 9
NZDCHF.fx 8
EURNZD.fx 8
AUDCAD.fx 8
GBPNZD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
AUDNZD.fx 6
GBPCHF.fx 6
AUDCHF.fx 5
EURGBP.fx 5
EURAUD.fx 5
GBPAUD.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
NZDJPY.fx 4
AUDUSD.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDJPY.fx 2
CADJPY.fx 2
USDCAD.fx 2
EURJPY.fx 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCAD.fx 4
NZDCAD.fx 2
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
EURNZD.fx 3
AUDCAD.fx 0
GBPNZD.fx 3
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
AUDNZD.fx 1
GBPCHF.fx 1
AUDCHF.fx 1
EURGBP.fx 1
EURAUD.fx 1
GBPAUD.fx 0
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
NZDJPY.fx 0
AUDUSD.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
USDCAD.fx 0
EURJPY.fx 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCAD.fx 5.4K
NZDCAD.fx 2.3K
CHFJPY.fx 589
NZDCHF.fx 337
EURNZD.fx 5.6K
AUDCAD.fx 101
GBPNZD.fx 4.7K
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
AUDNZD.fx 1.6K
GBPCHF.fx 835
AUDCHF.fx 830
EURGBP.fx 990
EURAUD.fx 2K
GBPAUD.fx 103
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
NZDJPY.fx 744
AUDUSD.fx -218
GBPUSD.fx -48
AUDJPY.fx 771
CADJPY.fx 213
USDCAD.fx -80
EURJPY.fx 876
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.15 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Europe.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
