Sinais / MetaTrader 4 / Forex cross by Otradnaya Center
Vitalii Dobrenko

Forex cross by Otradnaya Center

Vitalii Dobrenko
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 184%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
97 (74.04%)
Negociações com perda:
34 (25.95%)
Melhor negociação:
1.15 USD
Pior negociação:
-1.57 USD
Lucro bruto:
28.68 USD (40 619 pips)
Perda bruta:
-8.09 USD (9 671 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (3.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.60 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
93.78%
Depósito máximo carregado:
17.48%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.15
Negociações longas:
66 (50.38%)
Negociações curtas:
65 (49.62%)
Fator de lucro:
3.55
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.30 USD
Perda média:
-0.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-0.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.57 USD (1)
Crescimento mensal:
49.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
2.88 USD (30.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.80% (2.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.56% (7.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD.fx 11
NZDCAD.fx 11
CHFJPY.fx 9
NZDCHF.fx 8
EURNZD.fx 8
AUDCAD.fx 8
GBPNZD.fx 7
EURCHF.fx 7
EURCAD.fx 6
AUDNZD.fx 6
GBPCHF.fx 6
AUDCHF.fx 5
EURGBP.fx 5
EURAUD.fx 5
GBPAUD.fx 4
NZDUSD.fx 4
CADCHF.fx 4
NZDJPY.fx 4
AUDUSD.fx 3
GBPUSD.fx 2
AUDJPY.fx 2
CADJPY.fx 2
USDCAD.fx 2
EURJPY.fx 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD.fx 4
NZDCAD.fx 2
CHFJPY.fx 0
NZDCHF.fx 0
EURNZD.fx 3
AUDCAD.fx 0
GBPNZD.fx 3
EURCHF.fx 0
EURCAD.fx 1
AUDNZD.fx 1
GBPCHF.fx 1
AUDCHF.fx 1
EURGBP.fx 1
EURAUD.fx 1
GBPAUD.fx 0
NZDUSD.fx 0
CADCHF.fx 1
NZDJPY.fx 0
AUDUSD.fx 0
GBPUSD.fx 0
AUDJPY.fx 0
CADJPY.fx 0
USDCAD.fx 0
EURJPY.fx 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD.fx 5.4K
NZDCAD.fx 2.3K
CHFJPY.fx 589
NZDCHF.fx 337
EURNZD.fx 5.6K
AUDCAD.fx 101
GBPNZD.fx 4.7K
EURCHF.fx 289
EURCAD.fx 2.2K
AUDNZD.fx 1.6K
GBPCHF.fx 835
AUDCHF.fx 830
EURGBP.fx 990
EURAUD.fx 2K
GBPAUD.fx 103
NZDUSD.fx 278
CADCHF.fx 731
NZDJPY.fx 744
AUDUSD.fx -218
GBPUSD.fx -48
AUDJPY.fx 771
CADJPY.fx 213
USDCAD.fx -80
EURJPY.fx 876
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.15 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.12 USD
Máxima perda consecutiva: -0.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 01:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 19:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
