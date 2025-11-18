- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
97 (74.04%)
Negociações com perda:
34 (25.95%)
Melhor negociação:
1.15 USD
Pior negociação:
-1.57 USD
Lucro bruto:
28.68 USD (40 619 pips)
Perda bruta:
-8.09 USD (9 671 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (3.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.60 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
93.78%
Depósito máximo carregado:
17.48%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.15
Negociações longas:
66 (50.38%)
Negociações curtas:
65 (49.62%)
Fator de lucro:
3.55
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.30 USD
Perda média:
-0.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-0.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.57 USD (1)
Crescimento mensal:
49.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
2.88 USD (30.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.80% (2.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.56% (7.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD.fx
|11
|NZDCAD.fx
|11
|CHFJPY.fx
|9
|NZDCHF.fx
|8
|EURNZD.fx
|8
|AUDCAD.fx
|8
|GBPNZD.fx
|7
|EURCHF.fx
|7
|EURCAD.fx
|6
|AUDNZD.fx
|6
|GBPCHF.fx
|6
|AUDCHF.fx
|5
|EURGBP.fx
|5
|EURAUD.fx
|5
|GBPAUD.fx
|4
|NZDUSD.fx
|4
|CADCHF.fx
|4
|NZDJPY.fx
|4
|AUDUSD.fx
|3
|GBPUSD.fx
|2
|AUDJPY.fx
|2
|CADJPY.fx
|2
|USDCAD.fx
|2
|EURJPY.fx
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD.fx
|4
|NZDCAD.fx
|2
|CHFJPY.fx
|0
|NZDCHF.fx
|0
|EURNZD.fx
|3
|AUDCAD.fx
|0
|GBPNZD.fx
|3
|EURCHF.fx
|0
|EURCAD.fx
|1
|AUDNZD.fx
|1
|GBPCHF.fx
|1
|AUDCHF.fx
|1
|EURGBP.fx
|1
|EURAUD.fx
|1
|GBPAUD.fx
|0
|NZDUSD.fx
|0
|CADCHF.fx
|1
|NZDJPY.fx
|0
|AUDUSD.fx
|0
|GBPUSD.fx
|0
|AUDJPY.fx
|0
|CADJPY.fx
|0
|USDCAD.fx
|0
|EURJPY.fx
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD.fx
|5.4K
|NZDCAD.fx
|2.3K
|CHFJPY.fx
|589
|NZDCHF.fx
|337
|EURNZD.fx
|5.6K
|AUDCAD.fx
|101
|GBPNZD.fx
|4.7K
|EURCHF.fx
|289
|EURCAD.fx
|2.2K
|AUDNZD.fx
|1.6K
|GBPCHF.fx
|835
|AUDCHF.fx
|830
|EURGBP.fx
|990
|EURAUD.fx
|2K
|GBPAUD.fx
|103
|NZDUSD.fx
|278
|CADCHF.fx
|731
|NZDJPY.fx
|744
|AUDUSD.fx
|-218
|GBPUSD.fx
|-48
|AUDJPY.fx
|771
|CADJPY.fx
|213
|USDCAD.fx
|-80
|EURJPY.fx
|876
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.15 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.12 USD
Máxima perda consecutiva: -0.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
184%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
7
0%
131
74%
94%
3.54
0.16
USD
USD
31%
1:500