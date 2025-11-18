- Büyüme
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
106 (98.14%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (1.85%)
En iyi işlem:
5.96 UST
En kötü işlem:
-2.28 UST
Brüt kâr:
165.12 UST (13 568 pips)
Brüt zarar:
-12.87 UST
Maksimum ardışık kazanç:
72 (93.89 UST)
Maksimum ardışık kâr:
93.89 UST (72)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.36%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
65.06
Alış işlemleri:
51 (47.22%)
Satış işlemleri:
57 (52.78%)
Kâr faktörü:
12.83
Beklenen getiri:
1.41 UST
Ortalama kâr:
1.56 UST
Ortalama zarar:
-6.44 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.28 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2.28 UST (1)
Aylık büyüme:
111.47%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 UST
Maksimum:
2.34 UST (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.75% (2.52 UST)
Varlığa göre:
25.47% (107.79 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|36
|USDJPY+
|29
|USDCHF+
|28
|USDCAD+
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|55
|USDJPY+
|30
|USDCHF+
|53
|USDCAD+
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|4.4K
|USDJPY+
|3.6K
|USDCHF+
|3.7K
|USDCAD+
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.96 UST
En kötü işlem: -2 UST
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +93.89 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.28 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading with a bot
