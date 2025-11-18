SinyallerBölümler
Ivan Sheinmaer

AlgoTradingSignals

Ivan Sheinmaer
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 111%
Bybit-Live-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
106 (98.14%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (1.85%)
En iyi işlem:
5.96 UST
En kötü işlem:
-2.28 UST
Brüt kâr:
165.12 UST (13 568 pips)
Brüt zarar:
-12.87 UST
Maksimum ardışık kazanç:
72 (93.89 UST)
Maksimum ardışık kâr:
93.89 UST (72)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.36%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
65.06
Alış işlemleri:
51 (47.22%)
Satış işlemleri:
57 (52.78%)
Kâr faktörü:
12.83
Beklenen getiri:
1.41 UST
Ortalama kâr:
1.56 UST
Ortalama zarar:
-6.44 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.28 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2.28 UST (1)
Aylık büyüme:
111.47%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 UST
Maksimum:
2.34 UST (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.75% (2.52 UST)
Varlığa göre:
25.47% (107.79 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 36
USDJPY+ 29
USDCHF+ 28
USDCAD+ 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 55
USDJPY+ 30
USDCHF+ 53
USDCAD+ 16
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 4.4K
USDJPY+ 3.6K
USDCHF+ 3.7K
USDCAD+ 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.96 UST
En kötü işlem: -2 UST
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +93.89 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.28 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading with a bot
İnceleme yok
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
