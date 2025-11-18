СигналыРазделы
Ivan Sheinmaer

AlgoTradingSignals

Ivan Sheinmaer
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 200%
Bybit-Live-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
255 (99.22%)
Убыточных трейдов:
2 (0.78%)
Лучший трейд:
6.67 UST
Худший трейд:
-2.28 UST
Общая прибыль:
346.46 UST (34 540 pips)
Общий убыток:
-22.41 UST
Макс. серия выигрышей:
221 (275.23 UST)
Макс. прибыль в серии:
275.23 UST (221)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
138.48
Длинных трейдов:
129 (50.19%)
Коротких трейдов:
128 (49.81%)
Профит фактор:
15.46
Мат. ожидание:
1.26 UST
Средняя прибыль:
1.36 UST
Средний убыток:
-11.21 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.28 UST)
Макс. убыток в серии:
-2.28 UST (1)
Прирост в месяц:
24.38%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 UST
Максимальная:
2.34 UST (3.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (2.52 UST)
По эквити:
61.42% (275.01 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY+ 79
EURUSD+ 73
USDCHF+ 71
USDCAD+ 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY+ 70
EURUSD+ 104
USDCHF+ 119
USDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY+ 9.9K
EURUSD+ 9.5K
USDCHF+ 11K
USDCAD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.67 UST
Худший трейд: -2 UST
Макс. серия выигрышей: 221
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +275.23 UST
Макс. убыток в серии: -2.28 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля с помощью бота. 
Нет отзывов
2026.01.07 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
