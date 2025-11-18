- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
255 (99.22%)
Убыточных трейдов:
2 (0.78%)
Лучший трейд:
6.67 UST
Худший трейд:
-2.28 UST
Общая прибыль:
346.46 UST (34 540 pips)
Общий убыток:
-22.41 UST
Макс. серия выигрышей:
221 (275.23 UST)
Макс. прибыль в серии:
275.23 UST (221)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.14%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
138.48
Длинных трейдов:
129 (50.19%)
Коротких трейдов:
128 (49.81%)
Профит фактор:
15.46
Мат. ожидание:
1.26 UST
Средняя прибыль:
1.36 UST
Средний убыток:
-11.21 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.28 UST)
Макс. убыток в серии:
-2.28 UST (1)
Прирост в месяц:
24.38%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 UST
Максимальная:
2.34 UST (3.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (2.52 UST)
По эквити:
61.42% (275.01 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.67 UST
Худший трейд: -2 UST
Макс. серия выигрышей: 221
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +275.23 UST
Макс. убыток в серии: -2.28 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Торговля с помощью бота.
