可靠性
10
0 / 0 USD
增长自 2025 200%
Bybit-Live-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
257
盈利交易:
255 (99.22%)
亏损交易:
2 (0.78%)
最好交易:
6.67 UST
最差交易:
-2.28 UST
毛利:
346.46 UST (34 540 pips)
毛利亏损:
-22.41 UST
最大连续赢利:
221 (275.23 UST)
最大连续盈利:
275.23 UST (221)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.14%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 天
采收率:
138.48
长期交易:
129 (50.19%)
短期交易:
128 (49.81%)
利润因子:
15.46
预期回报:
1.26 UST
平均利润:
1.36 UST
平均损失:
-11.21 UST
最大连续失误:
1 (-2.28 UST)
最大连续亏损:
-2.28 UST (1)
每月增长:
24.38%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.12 UST
最大值:
2.34 UST (3.10%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (2.52 UST)
净值:
61.42% (275.01 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY+ 79
EURUSD+ 73
USDCHF+ 71
USDCAD+ 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY+ 70
EURUSD+ 104
USDCHF+ 119
USDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY+ 9.9K
EURUSD+ 9.5K
USDCHF+ 11K
USDCAD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.67 UST
最差交易: -2 UST
最大连续赢利: 221
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +275.23 UST
最大连续亏损: -2.28 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Trading with a bot
2026.01.07 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
