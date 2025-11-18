- 成长
交易:
257
盈利交易:
255 (99.22%)
亏损交易:
2 (0.78%)
最好交易:
6.67 UST
最差交易:
-2.28 UST
毛利:
346.46 UST (34 540 pips)
毛利亏损:
-22.41 UST
最大连续赢利:
221 (275.23 UST)
最大连续盈利:
275.23 UST (221)
夏普比率:
0.54
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.14%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 天
采收率:
138.48
长期交易:
129 (50.19%)
短期交易:
128 (49.81%)
利润因子:
15.46
预期回报:
1.26 UST
平均利润:
1.36 UST
平均损失:
-11.21 UST
最大连续失误:
1 (-2.28 UST)
最大连续亏损:
-2.28 UST (1)
每月增长:
24.38%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.12 UST
最大值:
2.34 UST (3.10%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (2.52 UST)
净值:
61.42% (275.01 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.67 UST
最差交易: -2 UST
最大连续赢利: 221
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +275.23 UST
最大连续亏损: -2.28 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
