Trade:
147
Profit Trade:
145 (98.63%)
Loss Trade:
2 (1.36%)
Best Trade:
6.67 UST
Worst Trade:
-2.28 UST
Profitto lordo:
218.57 UST (19 729 pips)
Perdita lorda:
-14.91 UST
Vincite massime consecutive:
111 (147.34 UST)
Massimo profitto consecutivo:
147.34 UST (111)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
87.03
Long Trade:
66 (44.90%)
Short Trade:
81 (55.10%)
Fattore di profitto:
14.66
Profitto previsto:
1.39 UST
Profitto medio:
1.51 UST
Perdita media:
-7.46 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-2.28 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2.28 UST (1)
Crescita mensile:
45.97%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
2.34 UST (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (2.52 UST)
Per equità:
61.42% (275.01 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|45
|USDCHF+
|41
|USDJPY+
|40
|USDCAD+
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|72
|USDCHF+
|73
|USDJPY+
|37
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|6.2K
|USDCHF+
|5.7K
|USDJPY+
|5K
|USDCAD+
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading with a bot
