SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AlgoTradingSignals
Ivan Sheinmaer

AlgoTradingSignals

Ivan Sheinmaer
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 137%
Bybit-Live-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
145 (98.63%)
Loss Trade:
2 (1.36%)
Best Trade:
6.67 UST
Worst Trade:
-2.28 UST
Profitto lordo:
218.57 UST (19 729 pips)
Perdita lorda:
-14.91 UST
Vincite massime consecutive:
111 (147.34 UST)
Massimo profitto consecutivo:
147.34 UST (111)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
87.03
Long Trade:
66 (44.90%)
Short Trade:
81 (55.10%)
Fattore di profitto:
14.66
Profitto previsto:
1.39 UST
Profitto medio:
1.51 UST
Perdita media:
-7.46 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-2.28 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2.28 UST (1)
Crescita mensile:
45.97%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
2.34 UST (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.75% (2.52 UST)
Per equità:
61.42% (275.01 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 45
USDCHF+ 41
USDJPY+ 40
USDCAD+ 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 72
USDCHF+ 73
USDJPY+ 37
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 6.2K
USDCHF+ 5.7K
USDJPY+ 5K
USDCAD+ 2.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.67 UST
Worst Trade: -2 UST
Vincite massime consecutive: 111
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +147.34 UST
Massima perdita consecutiva: -2.28 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading with a bot
Non ci sono recensioni
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlgoTradingSignals
30USD al mese
137%
0
0
USD
455
UST
5
89%
147
98%
100%
14.65
1.39
UST
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.