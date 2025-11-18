- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
257
Gewinntrades:
255 (99.22%)
Verlusttrades:
2 (0.78%)
Bester Trade:
6.67 UST
Schlechtester Trade:
-2.28 UST
Bruttoprofit:
346.46 UST (34 540 pips)
Bruttoverlust:
-22.41 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
221 (275.23 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.23 UST (221)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.14%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
138.48
Long-Positionen:
129 (50.19%)
Short-Positionen:
128 (49.81%)
Profit-Faktor:
15.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.36 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-11.21 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.28 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.28 UST (1)
Wachstum pro Monat :
24.38%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 UST
Maximaler:
2.34 UST (3.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (2.52 UST)
Kapital:
61.42% (275.01 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.67 UST
Schlechtester Trade: -2 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 221
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +275.23 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.28 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
