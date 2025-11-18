SignaleKategorien
Ivan Sheinmaer

AlgoTradingSignals

Ivan Sheinmaer
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 200%
Bybit-Live-7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
257
Gewinntrades:
255 (99.22%)
Verlusttrades:
2 (0.78%)
Bester Trade:
6.67 UST
Schlechtester Trade:
-2.28 UST
Bruttoprofit:
346.46 UST (34 540 pips)
Bruttoverlust:
-22.41 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
221 (275.23 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.23 UST (221)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.14%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
138.48
Long-Positionen:
129 (50.19%)
Short-Positionen:
128 (49.81%)
Profit-Faktor:
15.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.36 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-11.21 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.28 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.28 UST (1)
Wachstum pro Monat :
24.38%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 UST
Maximaler:
2.34 UST (3.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (2.52 UST)
Kapital:
61.42% (275.01 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY+ 79
EURUSD+ 73
USDCHF+ 71
USDCAD+ 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY+ 70
EURUSD+ 104
USDCHF+ 119
USDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY+ 9.9K
EURUSD+ 9.5K
USDCHF+ 11K
USDCAD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.67 UST
Schlechtester Trade: -2 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 221
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +275.23 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.28 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading with a bot
Keine Bewertungen
2026.01.07 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
