- 자본
- 축소
트레이드:
257
이익 거래:
255 (99.22%)
손실 거래:
2 (0.78%)
최고의 거래:
6.67 UST
최악의 거래:
-2.28 UST
총 수익:
346.46 UST (34 540 pips)
총 손실:
-22.41 UST
연속 최대 이익:
221 (275.23 UST)
연속 최대 이익:
275.23 UST (221)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
19.14%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
138.48
롱(주식매수):
129 (50.19%)
숏(주식차입매도):
128 (49.81%)
수익 요인:
15.46
기대수익:
1.26 UST
평균 이익:
1.36 UST
평균 손실:
-11.21 UST
연속 최대 손실:
1 (-2.28 UST)
연속 최대 손실:
-2.28 UST (1)
월별 성장률:
24.38%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 UST
최대한의:
2.34 UST (3.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.75% (2.52 UST)
자본금별:
61.42% (275.01 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.67 UST
최악의 거래: -2 UST
연속 최대 이익: 221
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +275.23 UST
연속 최대 손실: -2.28 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Trading with a bot
